Choáng ngợp với loạt siêu phẩm anime sắp đổ bộ rạp phim Việt dịp cuối năm

HHT - Hai tháng cuối năm này, loạt siêu phẩm anime được mong đợi nhất sẽ khuấy đảo màn ảnh rộng trong nước, hứa hẹn khiến hội yêu hoạt hình Nhật Bản thích mê.

Học Viện Anh Hùng: You're Next

Học Viện Anh Hùng: You're Next (My Hero Academia: You're Next)là phần phim điện ảnh thứ tư của thương hiệu My Hero Academia. Phim tiếp tục trung thành với thể loại hành động truyền thống khi khai thác trận chiến của những anh hùng được người hâm mộ yêu thích như Todoroki, Deku và Bakugo.

Lấy bối cảnh Nhật Bản đang bị tàn phá sau những cuộc chiến, một người đàn ông bí ẩn bất ngờ xuất hiện, tự xưng là Dark Might. Đối mặt với Deku và những người bạn, hắn tuyên bố mình là "biểu tượng hoà bình" mới thay thế All Might (cựu anh hùng mạnh nhất) với tuyên bố hùng hồn: "Tiếp theo là đến lượt ta!".

Dark Might và những kẻ dưới quyền sử dụng năng lực tạo ra một pháo đài khổng lồ, nhốt người dân cùng anh hùng vào đó. Deku, Bakugo, Todoroki cùng lớp 1-A phải đối đầu với Dark Might và tổ chức tội phạm nguy hiểm do hắn cầm đầu, mang tên "Gia đình Gollini".

Học Viện Anh Hùng: You're Next ra mắt rạp Việt từ ngày 8/11/2024.

Sắc Màu Của Cảm Xúc

Sắc Màu Của Cảm Xúc (The Colors Within) kể về Totsuko, một nữ sinh trung học có khả năng nhìn thấu cảm xúc của người khác qua năng lượng màu sắc trong tim mỗi người. Ngày nọ, Totsuko bị thu hút bởi Kimi, một người bạn ưu tú cùng trường do những dãy màu rực rỡ mà cô nàng phát ra.

Totsuko thích piano, Kimi có khả năng chơi guitar, hai người đã lập một ban nhạc với thành viên thứ ba là Rui, cậu chàng chơi được theremin, có ước mơ trở thành nhạc sĩ nhưng vấp phải sự ngăn cấm từ gia đình. Bộ ba tìm thấy tự do, niềm vui và tình yêu trên con đường theo đuổi giấc mơ sân khấu.

Là tác phẩm đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (SIFF) lần thứ 26, The Colors Within dự kiến mang đến những thước phim học đường nhẹ nhàng, đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần truyền cảm hứng, đặc biệt dành cho những bạn trẻ đang trong hành trình theo đuổi ước mơ.

Sắc Màu Của Cảm Xúc dự kiến khởi chiếu ngày 22/11/2024.

Attack On Titan: The Last Attack

Với thời lượng 145 phút, Attack On Titan: The Last Attacklà phiên bản tập hợp các tập cuối của Attack on Titan: Final Season - The Final Chapters. Đạo diễn Yuichiro Hayashi chia sẻ rằng, kịch bản ban đầu mà ông chuẩn bị cho phần cuối vốn là để chiếu rạp chứ không phải phát hành trực tuyến. Ông thấy vui vì "giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực" và bộ phim được đặt đúng vị trí mà nó nên có.

Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Hajime Isayama, Attack on Titan mang cốt truyện phức tạp, nổi tiếng nhiều plot-twist (chuyển biến bất ngờ) cùng tuyến nhân vật đồ sộ. Câu chuyện khởi đầu với bối cảnh thế giới gần như diệt vong, loài người phải lui về sống trong ba bức tường chật hẹp để tránh những sinh vật khổng lồ, tàn bạo với tên gọi "titan".

Attack On Titan: The Last Attack là hồi kết của cuộc hành trình dài hơn một thập kỷ, khi nhóm nhân vật chính Mikasa, Armin, Levi và các thành viên còn lại của khoá 104 hợp sức để ngăn chặn "Rung Chấn" (The Rumbling), nơi Eren chỉ huy một đội quân Titan khổng lồ trong nỗ lực định hình lại thế giới. Phim tập trung vào giá trị của tự do, sự hy sinh và cuộc đấu tranh của nhân loại chống lại nỗi sợ hãi và áp bức.

Attack On Titan: The Last Attack sẽ phát hành tại thị trường nội địa Nhật Bản từ ngày 8/11/2024. Hiện các rạp Việt Nam đã mua bản quyền phim, song chưa tiết lộ ngày khởi chiếu chính thức.

Mèo Ma Bê Tha

Mèo Ma Bê Tha (Ghost Cat Anzu) xoay quanh cô bé 11 tuổi tên Karin, người bị cha bỏ rơi và sống cùng ông nội trong một ngôi đền nông thôn Nhật Bản. Tại đây, cô gặp Anzu, một chú mèo ma to lớn, đi bằng hai chân và nói chuyện như con người.

Lúc đầu, Karin nghi ngờ Anzu và không hoan nghênh sự hiện diện của "mèo cam" lười biếng. Song sau nhiều biến cố, Karin và Anzu dần thân thiết với nhau hơn. Mèo Anzu đã đi cùng Karin đến Tokyo và trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của cô nàng trong cuộc hành trình tìm lại cha.

Ghost Cat Anzu là sự kết hợp thú vị giữa những câu chuyện tuổi mới lớn và các chất liệu từ văn hóa truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là về "bakeneko", một thực thể mèo siêu nhiên trong truyền thuyết dân gian. Hành trình của Anzu mang đến các chủ đề về sự cô đơn, khả năng phục hồi và tự khám phá, khi cô bé tìm được sự an ủi và tình bạn từ những sinh vật huyền bí.

Mèo Ma Bê Tha dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 6/12/2024.

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Cuộc Chiến Của Rohirrim

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Cuộc Chiến Của Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)lấy bối cảnh 183 năm trước các sự kiện trong bộ ba phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn (2001 - 2003) của Peter Jackson.

Phim kể về câu chuyện của Helm Hammerhand, một vị vua huyền thoại của Rohan khi ông dẫn dắt người dân của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ vương quốc, chống lại đội quân xâm lược tàn bạo của Dunlending Wulf.

The War of the Rohirrim đánh dấu màn kết hợp độc đáo giữa thẩm mỹ anime và quy mô hoành tráng của thế giới thần thoại Trung Địa (Middle-earth) trong tiểu thuyết của J. R. R. Tolkien. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 13/12/2024.

Ngoài 5 cái tên kể trên, một số movie của các thương hiệu nổi bật khác như như Chú Thuật Hồi Chiến (Jujutsu Kaisen), Nhà Có Năm Nàng Dâu, Trapezium, Overlord: Thánh Quốc hay Blue Period cũng dự kiến ra mắt khán giả Việt trong thời gian tới.