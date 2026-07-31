Chủ quán thịt nướng ở Trung Quốc bỗng nổi tiếng vì trông cực giống Elon Musk

HHTO - Một anh đầu bếp kiêm chủ quán thịt nướng ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng sau khi một video được đăng lên mạng cho thấy anh trông rất giống tỷ phú Elon Musk. Khách kéo đến ùn ùn và còn khen anh vì một điều đặc biệt nữa.

Tóm tắt nhanh: · Anh Ma Jianping, chủ quán kiêm đầu bếp thịt nướng tại Trung Quốc, bỗng nổi tiếng vì "được" phát hiện là rất giống tỷ phú Elon Musk. · Một video quay cảnh anh Ma ở quán ăn đã nhận hơn 1,3 triệu lượt thích. · Nhiều khách kéo đến quán để chụp ảnh và bắt tay với "Elon Musk ở Trung Quốc".

Đang nướng thịt, bỗng thành “Elon Musk phiên bản Trung Quốc”

Một anh chủ quán thịt nướng ở Trung Quốc bỗng trở thành người nổi tiếng sau khi một đoạn video về anh được đăng lên mạng.

Nhiều người xem ngỡ ngàng vì anh chủ quán trông như anh em ruột với tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Theo trang SCMP, người giống Elon Musk này tên là Ma Jianping, 48 tuổi (trông anh ấy rất trẻ so với tuổi), là chủ quán ăn Yilan ở tỉnh Thiểm Tây.

Tên anh ấy cũng là một điều thú vị vì khi tên Elon Musk được viết trong tiếng Trung thì phần họ (Musk) cũng bắt đầu bằng chữ Ma.

Đây là video anh Ma ở quán ăn:

Nguồn: Tong Bingxue.

Trước kia, anh Ma Jianping làm thợ điện, sau đó chuyển sang mở quán ăn. Giờ thì hằng ngày, anh vừa quản lý quán, vừa trực tiếp làm đầu bếp.

Bản thân Ma cũng không ngờ là bỗng nhiên, một video mà khách hàng ghi lại hình ảnh của anh ở quán bỗng nhận đến hơn 1,3 triệu lượt thích. Nhiều cư dân mạng gọi anh là "Elon Musk phiên bản Trung Quốc".

Khách kéo đến quán để chụp ảnh, bắt tay

Thực ra, không phải đến bây giờ anh Ma mới trông giống Elon Musk. Theo Hongxing News, từ trước, đã có những khách quen nhận ra sự giống nhau này và xin chụp ảnh chung.

Nhưng sau khi đoạn video được đăng lên mạng và được chia sẻ nhanh chóng thì anh Ma mới thực sự nổi tiếng.

Rất nhiều khách bắt đầu tìm tới quán để tận mắt nhìn thấy “đầu bếp Elon Musk" và bắt tay, chụp ảnh cùng anh. Có những người gợi ý anh đổi tên quán thành "SpaceX BBQ".

Đây là video nhiều người kéo đến quán ăn của anh Ma:

Nguồn: Open Source Intel.

Anh Ma vẫn chỉ muốn làm đầu bếp

Điều rất dễ mến ở anh Ma là anh không hề tận dụng sự nổi tiếng này. Anh nói, có khoảng hơn chục người đề nghị hợp tác nhưng anh vẫn ưu tiên cho quán ăn của mình.

Anh vẫn chăm chỉ làm việc hằng ngày từ 9h sáng đến nửa đêm, cho biết cũng không có ý định livestream.

Chủ quán thịt nướng Ma Jianping trông giống Elon Musk đến khó tin. Ảnh: SCMP composite/ Shutterstock/ Douyin.

Khách hàng còn khen ngợi rằng dù quán bỗng nhiên được biết đến nhiều như vậy nhưng anh Ma vẫn không tăng giá món ăn và tính tình thì vẫn thân thiện như xưa.

Trước đây, cũng có hình ảnh một người ở Trung Quốc "trông giống Elon Musk" được đăng lên mạng, nhưng bị nghi là do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa.