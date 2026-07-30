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Video mèo bỏ chạy ngay trước động đất ở Nhật Bản: Mèo đã cảm nhận được gì?

Thục Hân
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HHTO - Một chú mèo đang nằm trên giường, có vẻ đang ngủ, bỗng bật dậy và bỏ chạy chỉ vài giây trước khi căn phòng rung chuyển vì động đất ở Nhật Bản. Phản ứng của chú mèo có thể được giải thích thế nào? Nó đã cảm nhận được điều gì?

Tóm tắt nhanh:

· Một video cho thấy chú mèo trở nên hoảng hốt và bỏ chạy chỉ vài giây trước khi căn phòng rung lắc mạnh do động đất ở Nhật Bản.

· Nhiều động vật có thể cảm nhận "sóng P" mà con người ít cảm nhận được.

· Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy động vật có thể dự báo động đất.

Chú mèo bật dậy trước khi căn phòng rung chuyển

Một chú mèo đang nằm thoải mái trên giường bỗng bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh rồi bỏ chạy nhanh như chớp. Ngay sau đó, căn phòng bắt đầu rung lắc mạnh, đồ đạc rơi xuống.

Đó là một đoạn video từ camera quan sát ghi lại khoảnh khắc trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) ngày 28/7.

Đoạn video này được nhiều trang báo quốc tế đăng tải, thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Đây là video:

Nguồn: Purutyann.

Nhiều người bình luận rằng, hẳn chú mèo đã cảm nhận được gì đó trước khi rung lắc do động đất trở nên rõ ràng.

Chú mèo có thể đã cảm nhận được gì?

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), rất ít người có thể cảm nhận được sóng P - nhẹ hơn, truyền nhanh nhất từ nguồn của trận động đất và đến trước sóng S lớn hơn.

Nhưng nhiều động vật có giác quan nhạy bén có thể cảm nhận được sóng P khoảng vài giây trước khi sóng S đến. Và vì vậy, chúng có thể trở nên hoảng hốt, bỏ chạy.

Điều đó có nghĩa là chú mèo trong video có thể đã cảm nhận được những rung động rất nhẹ trước khi rung lắc mạnh hơn xảy ra.

Nhân viên cứu hộ làm việc sau động đất tại Kumamoto, Nhật Bản
Một nhân viên cứu hộ làm việc ở trung tâm thương mại Aeon Mall (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản) - bị hư hại nặng bởi một vụ nổ sau động đất. Ảnh chụp ngày 29/7. Ảnh: Hiro Komae/ AP Photo.

Còn việc động vật có cảm nhận được một trận động đất từ vài ngày hoặc vài tuần trước khi động đất xảy ra hay không thì lại là một câu chuyện khác và chưa có cơ sở khoa học chắc chắn để khẳng định, theo USGS.

Về chú mèo trong video, chủ nhân cho biết nó đã được tìm thấy an toàn.

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Thục Hân
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