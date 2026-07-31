Siêu bão Dolphin đang hướng đến đâu, có ảnh hưởng thời tiết ở Hà Nội không?

HHTO - Siêu bão Dolphin đang di chuyển trên biển và có thể đổ bộ sau khoảng hơn một tuần nữa. Các mô hình hiện tại dự báo cơn bão này sẽ hướng về đâu, và có ảnh hưởng gì đến thời tiết ở Hà Nội không?

Tóm tắt nhanh: · Siêu bão Dolphin có sức gió vượt xa cấp 17 và đang hướng về Đông Á. · Các mô hình hiện tại dự báo bão Dolphin không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. · Một số mô hình cho thấy thời tiết ở Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp: Tăng nhiệt, giảm mưa vào khoảng 8 - 9/8, nhưng dự báo có thể còn thay đổi.

Siêu bão Dolphin (Cá Heo) đang được coi là cơn bão đáng chú ý nhất trên thế giới vì sức mạnh ấn tượng của nó.

Hiện tại, cơn bão này ở cách xa Việt Nam và được dự báo sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết miền Bắc, nhưng nó vẫn có thể gián tiếp khiến thời tiết ở Hà Nội có thay đổi trong những ngày tới.

Siêu bão Dolphin được dự báo đi vào đâu?

Dolphin đã và được dự báo sẽ vẫn di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, hướng về phía Đông Á, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ và Fox Weather.

Một số mô hình quốc tế dự báo bão sẽ áp sát phía Đông của Trung Quốc vào khoảng ngày 7 - 8/8. Tuy nhiên, đường đi và vị trí đổ bộ vẫn có thể thay đổi vì bão sẽ còn di chuyển nhiều ngày trên biển.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của siêu bão Dolphin. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Hiện tại, siêu bão Dolphin có sức gió duy trì khoảng 257 km/h, theo JTWC. Sức gió như vậy là vượt xa cấp 17 theo cách đo dùng ở Việt Nam và là bão Cấp 5 (cấp cao nhất) theo thang đo dùng ở Mỹ.

Bão Dolphin có làm thời tiết ở Hà Nội thay đổi?

Các dự báo hiện tại cho thấy bão Dolphin không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Nhưng một số mô hình quốc tế hiện dự báo là khi bão tiến gần Trung Quốc, vào khoảng ngày 7 - 9/8, ở Hà Nội có khả năng tăng nhiệt và giảm mưa, do ảnh hưởng gián tiếp của bão.

Ở Hà Nội trong vài ngày tới thì trời vẫn mưa mưa nắng nắng. Trong hình là dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc trong khoảng sáng đến trưa mai, 1/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tàn dư của bão Dolphin có vào Biển Đông?

Trên một số trang mạng xã hội đang có thông tin rằng sau khi đổ bộ, tàn dư của bão Dolphin có thể đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các cơ quan khí tượng lớn chưa có dự báo như vậy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta nhận định, chưa có dấu hiệu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Trong những ngày tới, cả đường đi của bão lẫn các trạng thái thời tiết liên quan vẫn có thể thay đổi. Với những thông tin về bão, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống, tránh lo lắng không cần thiết.