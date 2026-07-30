Sắp xếp, sáp nhập trường lớp ở Hà Nội: Học sinh có phải chuyển địa điểm học?

HHTO - Hà Nội có kế hoạch triển khai sắp xếp, sáp nhập trường lớp. Nhiều bạn và phụ huynh đang cùng suy nghĩ: Nếu trường thuộc diện sáp nhập thì học sinh có phải chuyển sang địa điểm học khác?

Tóm tắt nhanh: · Sắp xếp, sáp nhập trường lớp không có nghĩa là học sinh tất nhiên phải chuyển địa điểm học. · Có một phương án là mô hình trường một cấp học đa cơ sở, các cơ sở trước sáp nhập vẫn được giữ lại. · Hà Nội không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý hoặc điều kiện giao thông không phù hợp. · Phương án cụ thể của từng trường sẽ còn phụ thuộc vào đề án sắp xếp do các cơ quan có thẩm quyền xây dựng.

Sáp nhập trường không có nghĩa là bỏ địa điểm học cũ

Theo Kế hoạch số 272/KH-UBND mà UBND thành phố Hà Nội ban hành, đã được đăng trên Báo Điện tử Chính phủ, quan điểm chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về sắp xếp trường học có bao gồm việc lấy người học làm trung tâm, "bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; không thay đổi địa điểm trường học để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh đến trường".

Trong phần Nguyên tắc sắp xếp đối với các trường mầm non, trường phổ thông, trường chuyên biệt cũng nêu rõ là "hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi cho học sinh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục".

Việc đến trường của học sinh vẫn được bảo đảm thuận lợi. Ảnh minh họa: TPO.

Điểm đáng chú ý là trong việc sắp xếp các trường mầm non, trường tiểu học và THCS thuộc UBND cấp xã quản lý, thì một phương án được đưa ra là mô hình trường một cấp học nhưng có nhiều cơ sở.

Nói đơn giản, từ 2 trường cùng cấp học trở lên có thể được sáp nhập về mặt tổ chức thành một trường, nhưng các cơ sở trường học trước đó vẫn được giữ lại (mô hình một trường chính, có các phân hiệu).

Như vậy, sáp nhập trường không đồng nghĩa với việc học sinh nhất thiết sẽ phải chuyển sang học tại một địa điểm khác.

Điều kiện giao thông không phù hợp thì sẽ không sáp nhập

Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: "không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý hoặc điều kiện giao thông không phù hợp"; và "mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở".

Việc sắp xếp, sáp nhập trường lớp cũng sẽ không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh. Ảnh minh họa: TPO.

Ngoài ra, việc sắp xếp trường lớp "bảo đảm giảm đầu mối quản lý hành chính nhưng không giảm quy mô số lớp; không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; đảm bảo an toàn thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh".

Vì vậy, có thể hiểu là khi sắp xếp, sáp nhập trường lớp, tên gọi và bộ máy của trường có thể thay đổi, nhưng địa điểm học cũ không vì vậy mà tự nhiên biến mất.

Còn phương án cụ thể của từng trường sẽ còn phụ thuộc vào đề án sắp xếp do các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và phê duyệt.