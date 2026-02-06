Thành Đoàn TP.HCM triển khai gần 30 hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ tới người dân

HHTO - Thành Đoàn TP.HCM triển khai gần 30 hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, trao nhiều phần quà, tạo không gian đón Tết, mang niềm vui đến với bà con, trẻ em, học sinh, sinh viên, công nhân tại TP.HCM.

Theo lịch trình do Thành Đoàn TP.HCM chia sẻ, dịp Tết Bính Ngọ năm nay Thành Đoàn sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết, thực hiện trên nhiều địa bàn, xã - phường cho nhiều đối tượng.

Với hoạt động diễn ra dài ngày, tạo không gian vui chơi, du Xuân cho người dân, Thành Đoàn mở cửa chương trình Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành phố (từ 1/2 - 21/2). Phía BTC cho biết các hoạt động tái hiện không gian "Đẹp xưa", phố Ông đồ, bếp xuân cùng nhiều khu trưng bày nghệ thuật hiện đại.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa, các bạn trẻ được cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đầu năm ý nghĩa, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp Tết cổ truyền trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình chăm lo Tết và hoạt động tình nguyện cũng được tổ chức. BTC tiến hành trao tặng hàng nghìn phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, bệnh nhi và các đối tượng yếu thế; triển khai Chuyến xe mùa Xuân, Sinh viên đón Tết xa nhà, Chuyến xe sum vầy.

Các chương trình giao lưu, tặng quà cũng được tổ chức dày đặc trên nhiều địa bàn của TP.HCM. Có thể kể đến như chương trình Vui tết Bính Ngọ 2026 tại P.Tam Bình, TP.HCM vào ngày 3/2; thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ tàn tật và mồ côi Thị Nghè (ngày 5/2); liên hoan Búp Mai Vàng lần thứ 35 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố (ngày 6/2).

Trong ngày 7/2, có nhiều hoạt động đồng thời diễn ra ở nhiều địa điểm: Xuân Yêu Thương lần thứ 11 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (7/2 - 12/2); Tết Quân - Dân Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã Thạnh An; ngày hội Đồng hành cùng Thanh niên Công nhân tại phường Bình Dương; Vòng tay yêu thương - Trao xuân yêu thương 2026 tại Khu du lịch Đại Nam; Mâm cơm ngày Tết - Kết nối yêu thương tại Khu trọ Thanh niên công nhân (TNCN) TP.HCM.

Trong 2 ngày 7 - 8/2, chương trình Xuân chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức tại các địa điểm trên Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 8/2, một số chương trình diễn ra như: Ngày hội Xuân yêu thương lần thứ 13 - năm 2026 và Mâm cơm ngày Tết - Kết nối yêu thương tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương; Xuân sẻ chia - Tết yêu thương năm 2026 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố; Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng TNCN xa quê tại Khu lưu trú văn hóa số 1 TP.HCM.

Ngày 9/2, chương trình Tết sẻ chia cùng Gala nhạc Việt được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Cùng địa điểm, ngày 11 chuỗi hoạt động được tiếp với lễ tiễn chương trình Mang Tết về nhà, ngày 12/2 khởi động chương trình Chuyến xe mùa Xuân.

Các hoạt động diễn ra những ngày giáp Tết còn có:

- 11/2: Thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công Long Đất.

- 12/2: Chương trình Tổ ấm ngày Xuân diễn ra tại Công viên Tao Đàn; ngày hội Đồng hành cùng Thanh niên Công nhân số 3 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Mỹ.

- 12/2 - 14/2: Chương trình Xuân Chiến sĩ - Tết sẻ chia, tổ chức cho 100 em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình tại Đại đội pháo phòng không 37.

- 15/2: Thăm và chúc Tết đồn, chốt biên phòng trên sông.