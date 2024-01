Chuột Mickey bị đe dọa vì "hết bản quyền", các thương hiệu tuổi thơ khác sẽ ra sao?

HHT - Chuột Mickey rơi vào vùng nguy hiểm khi chính thức hết quyền sở hữu của Disney, người hâm mộ xôn xao lo lắng cho số phận các thương hiệu tuổi thơ khác.

Theo Sky News, Luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ chỉ cho phép bảo vệ bản quyền trong vòng 95 đến 120 năm. Do đó, kể từ ngày 1/1/2024, quyền sở hữu của Disney với chuột Mickey sẽ chính thức hết hiệu lực, tính từ lần đầu nhân vật này xuất hiện trong phim hoạt hình Steamboat Willie (1928).

Chuột Mickey là một nhân vật hoạt hình được đồng sáng tạo bởi Walt Disney và Ub Iwerks. Mickey có hình dạng một chú chuột được nhân hóa, thường mặc quần đùi đỏ, mang giày lớn màu vàng và đeo găng tay trắng.

Không chỉ là biểu tượng và là linh vật lâu năm của Walt Disney, Mickey còn là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, khi cậu chàng xuất hiện trong hơn 40 phim hoạt hình lớn nhỏ trải dài gần một thế kỷ qua.

Đối diện với cột mốc hết bản quyền, phía Disney cho biết vai trò của Chuột Mickey với hãng sẽ không thay đổi. Bởi Mickey vốn đã gắn với Disney trong những câu chuyện, sản phẩm độc quyền của hãng từ thuở khai sinh.

"Các phiên bản mới hơn của Mickey sẽ vẫn không bị ảnh hưởng bởi việc hết hạn bản quyền. Mickey vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò hàng đầu với tư cách là đại sứ toàn cầu cho Công ty Walt Disney trong các bộ phim, các điểm tham quan trong công viên giải trí và hàng hóa của chúng tôi", đại diện Walt Disney lên tiếng.

Dù Disney đã lên tiếng khẳng định, nhưng người hâm mộ vẫn lo lắng cho số phận của Mickey và một số thương hiệu tuổi thơ khác. Vì thời gian vừa qua, ai nấy cũng đều bất ngờ khi nghe tin gấu Pooh lẫn chú nai Bambi đều biến thành kẻ sát nhân trong Winnie The Pooh: Blood and Honey và Bambi: The Reckoning.

Có thể thấy, một số nhà làm phim đã lợi dụng tình hình Disney hết bản quyền với các nhân vật hoạt hình cũ để tạo ra những bộ phim mang tính "đục khoét tuổi thơ" như trên. Sắp tới, Walt Disney cũng nói lời tạm biệt với chú hổ Tigger, nhân vật xuất hiện lần đầu trong cuốn sách The House at Pooh Corner (1928).