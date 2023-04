Cô nàng “mệnh Hỏa” Jisoo (BLACKPINK) và những lần mặc outfit đỏ bùng nổ visual

HHT - Không ngoài mong đợi, quay trở lại Coachella 2023, Jisoo khiến fan chìm đắm với nhan sắc thăng hạng trong bộ outfit đỏ rực với sân khấu solo “Flower”.

Mới đây, lễ hội âm nhạc Coachella 2023 đã diễn ra tại California và ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông toàn thế giới. Bên cạnh loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Jackson Wang, Becky G… khán giả càng nóng lòng mong đợi với phần trình diễn của 4 cô nàng BLACKPINK. Sau màn mở đầu đầy bùng nổ bằng các ca khúc "ruột" như How You Like That, Pink Venom và Kill This Love, chị cả Jisoo khiến BLINKs (fan của BLACKPINK) phải gục ngã trước sân khấu solo Flower bùng nổ của mình.

Jisoo diện trên mình chiếc đầm với sắc đỏ quyến rũ, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối của cô nàng. Với outfit đỏ lôi cuốn phối hợp phong cách make up hài hòa, Jisoo tự tin nổi bật trên sân khấu của lễ hội lớn nhất nước Mỹ. Ngoài ngoại hình mãn nhãn, vocal của chị cả BLACKPINK cũng được người hâm mộ đánh giá cao, cùng với vũ đạo uyển chuyển, cuốn hút khiến fan càng thêm phần phấn khích.

Không chỉ vậy, người hâm mộ còn ví von Jisoo đích thực là một cô nàng “mệnh Hỏa” chính hiệu, bởi vì mỗi lần diện màu đỏ, Jisoo đều khuấy đảo mạng xã hội với nhan sắc đỉnh cao của mình.

Trước đó, tại lễ trao giải MMA năm 2018, Jisoo đã lọt top trending ở hàng loạt các quốc gia trên thế giới chỉ qua vài khoảnh khắc “lia cam” của mình. Ngồi chung hàng ghế với nhiều thần tượng khác, chị cả BLACKPINK vẫn chiếm trọn sự chú ý với chiếc áo đỏ nhung, kết hợp cùng vòng cổ choker đính đá cầu kỳ làm tôn lên nét đẹp sang trọng.

Hay gần đây, trong concert Born Pink tại Seoul, khi cover lại ca khúc Liar của Camila Cabello, Jisoo lại lần nữa khuấy động sân khấu với bộ suit đỏ hút mắt. Lần này, Jisoo biến hóa màu đỏ quý phái trở nên hấp dẫn hơn với phần trình diễn sôi động và tràn đầy năng lượng. Phần trình diễn ca khúc Liar tràn đầy tự tin của Jisoo không chỉ gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ, cô nàng thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ chính chủ - Camila Cambello.