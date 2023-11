Cơn bão Ciaran gây hiện tượng lạ: Nước được đun sôi nhanh hơn khi có bão, lý do vì sao?

HHT - Được gọi là “bão bom” hoặc “quả bom thời tiết”, cơn bão Ciaran gây rất nhiều thiệt hại ở Vương quốc Anh và còn ảnh hưởng đến một số nước châu Âu khác. Không chỉ vậy, bão Ciaran còn lập một kỷ lục và từ đó gây ra hiện tượng lạ: Nó khiến nước được đun sôi nhanh hơn, làm nhiều người ngạc nhiên. Điều này được giải thích thế nào?

Bão Ciaran ập vào bờ biển một số nước châu Âu trong khi nó đang có sức mạnh đỉnh điểm, gây mưa to gió lớn, ở một số vùng là mưa chưa từng có tiền lệ. Ít nhất đã có 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vì cơn bão này. Hàng chục hộ gia đình và doanh nghiệp đã bị mất điện vì bão Ciaran, theo trang Weather Zone.

Đây là video sóng lớn do bão Ciaran hất văng một người ở Dover (Anh):

Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) còn xác nhận, tại Anh và xứ Wales, bão Ciaran đã lập một kỷ lục mới về áp suất trung bình thấp nhất ở mực nước biển trong các tháng 11.

Ở Anh, người ta đo được áp suất là 953,3 hPa, phá kỷ lục trước đó của tháng 11 ở đây là 959,7 hPa, được lập từ hơn 100 năm trước (tháng 11/1916). Ở Wales, áp suất đo được là 958,5 hPa, phá kỷ lục trước đó của tháng 11 là 962,7 hPa (tháng 11/2010).

Trong khi áp suất tiêu chuẩn ở mực nước biển là 1013,25 hPa. Một hệ thống áp thấp có áp suất ở tâm thấp hơn so với ở những khu vực xung quanh như bão Ciaran có xu hướng tạo ra thời tiết bất ổn, nhiều mưa - thậm chí cả mưa đá, có thể có lốc xoáy, rất khó dự báo.

Chính vì áp suất giảm kỷ lục như trên nên điểm sôi của nước cũng giảm khoảng 1oC. Bởi vì khi áp suất giảm, điểm sôi cũng giảm và khi áp suất tăng, điểm sôi cũng tăng, chẳng hạn như trên đỉnh núi Everest, áp suất khí quyển thấp nên nước tinh khiết sẽ sôi ở 68oC chứ không phải 100oC như ở điều kiện bình thường (ở mực nước biển).

Cho nên, vào thời điểm đang có bão Ciaran, người dân ở Vương quốc Anh nếu để ý sẽ thấy lúc đun nước thì nước sôi nhanh hơn một chút do chưa cần đạt đến 100oC thì nước đã sôi rồi, tức là pha trà hay nấu mỳ cũng nhanh hơn bình thường.