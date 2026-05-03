Bà nội trong "Bóng Ma Hạnh Phúc" ngoài đời trẻ bất ngờ, đóng nhiều phim đình đám

Màn ảnh nhỏ Việt gần đây đang đổ dồn sự chú ý vào bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Bên cạnh những kịch tính xoay quanh mối quan hệ vợ chồng, khán giả đặc biệt ấn tượng với sự xuất hiện của nhân vật bà nội, do nữ diễn viên kỳ cựu Hoài An trong thể hiện.

Trong phim, Hoài An vào vai bà nội, mẹ chồng của Mai (Lê Phương) và là mẹ ruột của Dũng (Lương Thế Thành). Ở giai đoạn đầu, bà hết mực bênh vực con trai mình, bất chấp những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của con. Tuy nhiên, nút thắt bùng nổ khi bà tận mắt chứng kiến cảnh Dũng và Trang (Ngân Hoà) ngoại tình. Cú sốc đó như một "gáo nước lạnh" làm thức tỉnh bà, xoay chuyển hoàn toàn thái độ và ra sức bảo vệ Mai.

Lối diễn xuất tự nhiên, đầy kinh nghiệm của Hoài An góp phần giúp người xem dần đồng cảm hơn với nhân vật bà nội. Bà cũng là một trong những nhân vật "sớm tỉnh" trong nhà, ghét bỏ Trang ra mặt. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc ngoài đời thực cũng được chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao chính là sự đối lập giữa tạo hình trong phim và nhan sắc thực tế. Trên phim, Hoài An hóa thân xuất sắc vào vai bà nội với vẻ ngoài già dặn, khắc khổ. Thế nhưng ngoài đời, cô lại có diện mạo trẻ trung bất chấp thời gian, cùng gu thời trang sang trọng.

Sinh năm 1974, Hoài An là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Cô ghi dấu ấn sâu đậm bởi khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là những vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Có thời điểm, cô đúng trên dưới 15 phim chỉ trong 1 năm. Hình tượng mà nữ diễn viên thường xuyên thể hiện là người vợ, người mẹ hiền lành, hoặc người phụ nữ giàu có, như trong các dự án Ngũ Quái Sài Gòn, Gọi Giấc Mơ Về, Đất Phương Nam...

Hoài An trẻ đẹp ngoài đời, khác hẳn hình tượng trên phim.

Hiện tại ở tuổi ngoài 50, Hoài An kiêm thêm hoạt động kinh doanh, quảng cáo bên cạnh diễn xuất. Cô từng trải qua nhiều lần lận đận trong tình duyên, từ đó học cách yêu thương bản thân và dành thời gian cho đam mê sự nghiệp.