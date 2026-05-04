Nhận không ra diện mạo mới của Ma Ran Đô, do tạo hình phim Hoàng Hậu Cuối Cùng?

HHTO - Diện mạo quá khác so với mọi khi của Ma Ran Đô khiến cư dân mạng càng thêm chắc chắn về vai diễn của anh trong phim điện ảnh "Hoàng Hậu Cuối Cùng".

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Ma Ran Đô đăng tải loạt hình ảnh đi biển, trong đó tiết lộ bản thân đang ở mức cân nặng 87kg. Ngoại hình của anh chàng được nhiều cư dân mạng nhận xét là quá khác biệt so với trước đây, như đang chuẩn bị cho một vai diễn quan trọng nào đó.

Ma Ran Đô đăng tải hình ảnh ngoại hình gây chú ý.

Trước đó, Ma Ran Đô thường xuyên gây chú ý bởi thân hình săn chắc của mình. Anh không ít lần chia sẻ những bức ảnh khoe ngoại hình cuốn hút lên trang cá nhân, thậm chí được nhiều trang cộng đồng đăng lại. Chính vì vậy, việc nam diễn viên đột ngột tăng cân, đặc biệt trong giai đoạn mùa Hè cận kề càng khiến cư dân mạng nghi ngờ.

Ma Ran Đô thường gây chú ý với thân hình 6 múi săn chắc.

Bởi lẽ trước đó, Ma Ran Đô liên tục được đồn đoán tham gia dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Trong đó, anh thể hiện vai Vua Bảo Đại, trong khi cái tên thủ vai Hoàng hậu Nam Phương là đàn chị - "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Trong một bức ảnh được đăng tải gần đây, Ma Ran Đô còn được đàn chị Tăng Thanh Hà "thả tim". Trong ảnh, anh ngồi trước một bức tường đá phủ rêu cũ, được cư dân mạng đoán rằng rất có thể đây là khu vực lăng tẩm nhân vật gốc hoặc công trình cổ điển nào đó hợp với bối cảnh và niên đại của phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Ngoài ra, Ma Ran Đô còn bình luận "hẹn" khán giả vào tháng 8 năm sau, được suy đoán là khoảng thời gian ra mắt của bộ phim.

Ảnh chụp và bình luận của Ma Ran Đô khiến khán giả không khỏi nghi ngờ.

Sinh năm 1997, Ma Ran Đô được đánh giá là một trong những tân binh nổi trội của điện ảnh Việt. Nam diễn viên là cái tên hiếm hoi có bộ phim đầu tay, đóng chính đạt doanh thu trăm tỷ (Nụ Hôn Bạc Tỷ). Sau đó, anh chàng có chuỗi những dự án trăm tỷ khác như Truy Tìm Long Diên Hương, Tử Chiến Trên Không, cùng dự án dài tập Tiệm Ăn Của Quỷ đạt hạng 1 thịnh hành trên Netflix Việt Nam. Vì lẽ đó, Hoàng Hậu Cuối Cùng được kỳ vọng tiếp tục giúp Ma Ran Đô "giữ chuỗi" thành tích ấn tượng, nếu anh thật sự tham gia với vai nam chính như những lời đồn đoán.

Hoàng Hậu Cuối Cùng đã bước vào giai đoạn ghi hình nhưng dàn diễn viên vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Xem thêm tin tức về Ma Ran Đô TẠI ĐÂY.