Concert Anh Trai "Say Hi" - D3: "Bỏ túi" cách di chuyển gọn - nhẹ, giữ sức "đu idol"

HHT - Dành cho các fan tham dự đêm diễn thứ 3 và 4 của concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội, đây là những bí kíp nên "bỏ túi" về cách di chuyển để tránh mất tiền, mất sức và mất "lửa" trước thềm concert.

Đêm diễn thứ 3 của concert Anh Trai "Say Hi" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ sớm diễn ra vào ngày 7/12. Để giúp con đường "đu idol" được thuận lợi, dưới đây là những cách di chuyển đến sân vận động một cách thuận lợi và dễ dàng nhất.

Di chuyển bằng xe máy riêng

Các fan muốn đến concert bằng "chiến mã" có thể lựa chọn giữa việc gửi xe trong khuôn viên của sân vận động hoặc ở bên ngoài. Giá vé gửi xe máy trong sân Mỹ Đình sẽ dao động từ 20K/chiếc, trong khi xe hơi sẽ dao động từ 100K/chiếc.

Xung quanh sân vận động cũng sẽ có những địa điểm gửi xe tự phát, thường là những quán nước hoặc dọc đường, bắt đầu từ đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo. Giá gửi xe tại đây có thể cao hơn trong sân, đặc biệt ở những sự kiện lớn, "rổ rá" có thể lên tới 50K/lượt cho xe máy và 200K/lượt cho ô tô. Vì vậy, các fan nên cân nhắc cẩn thận để tránh bị "hét giá".

Di chuyển bằng xe buýt

Di chuyển bằng xe buýt cũng là một lựa chọn không tồi vì có thể lâu hơn phương tiện cá nhân nhưng lại không tốn sức và đảm bảo giữ "nhiệt" cho fan trước thềm concert. Có nhiều tuyến xe buýt đi qua khu vực sân vận động Mỹ Đình như: tuyến 26 (Mai Động - SVĐ Mỹ Đình), tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia), tuyến 104 (Bến xe Nước Ngầm - SVĐ Mỹ Đình).

Đặc biệt, Grab còn "ưu ái" cho fan "Say Hi" khi cho hẳn xe buýt đưa đón fan sau concert. Theo thông báo của hãng, 2 xe buýt sẽ được đỗ tại cổng và đưa các fan về The Matrix One - Công viên Mễ Trì mà không hề mất phí. Ở địa điểm này, các fan sẽ tiện đặt xe để về nhà hơn vì không quá đông người. Không chỉ vậy, trên xe cũng sẽ chuẩn bị những phần quà "xinh yêu" dành riêng cho các fan của Anh Trai "Say Hi".

Điều kiện duy nhất đó là xe chỉ ưu tiên những fan ra sớm và sẽ lăn bánh khi đã đủ người. Vì vậy đặc quyền này có thể sẽ trở thành một "cuộc chiến" khó nhằn khác giữa các fan.

Di chuyển bằng xe công nghệ

Ngoài ra, khán giả của concert Anh Trai "Say Hi" cũng có thể "đi quẩy" bằng xe công nghệ. Từng "gây bão" với hàng loạt đặc quyền dành cho fan "Say Hi" Sài Gòn, Grab tiếp tục hỗ trợ hết mức tại đêm diễn Hà Nội. Khi nhập đúng mã giảm giá, Grab có thể giảm đến 50% cho các chuyến xe đến với Day 3 của concert Anh Trai "Say Hi".

Không chỉ vậy, các fan tại Sài Gòn cũng "rỉ tai" kinh nghiệm đặt xe công nghệ đến concert cho "Hi con" Hà Nội. Thông thường, concert sẽ khép lại vào tầm 22 - 23h, thời điểm khá muộn cùng với lượng khán giả đổ về đông đúc có thể gây khó khăn cho việc đặt xe.

Vì thế, người hâm mộ nên cài đặt lịch đón xe trên app từ trước để có xe sớm hơn. Đồng thời, các fan nên đi bộ một quãng khỏi sân vận động, đến nơi vắng hơn và xe có thể đỗ lại để dễ dàng bắt được xe hơn.