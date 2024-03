Concert Baekhyun tại TP.HCM tăng đêm diễn, SUPER JUNIOR L.S.S chuyển địa điểm

HHT - Mùa 2 của bom tấn truyền hình zombie “The Last of Us” sẽ bổ sung thêm những nhân vật mới cho cốt truyện mở rộng và phát triển hơn. Dàn nhân vật cũ của phim cũng sẽ có nhiều thay đổi, có thể khiến khán giả bị sốc.

HHT - Tình tiết Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vui ra mặt sau khi biết tin vợ mình - Hong Hae In (Kim Ji Won) mắc bệnh và chỉ còn sống được 3 tháng trở thành chủ đề tranh cãi sau khi tập 2 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) lên sóng.

HHT - Ai cũng thấy Kim Ji Won là lựa chọn hoàn hảo cho vai nữ tổng tài Hong Hae In ở Queen of Tears, nhưng hóa ra ban đầu đoàn làm phim đã mời một ngôi sao đình dám khác, còn là người rất thân thiết với nam chính Kim Soo Hyun.

HHT - Studio chụp ảnh cưới cho Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã tung ra một số khoảnh khắc hậu trường. Một shoot hình người hâm mộ đang "gào thét" mong nhà đài hoặc studio tung ra bản đẹp ngay vì quá ngọt.

HHT - Dù làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản, đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki lại không có mặt để nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2024, cho tác phẩm "The Boy and The Heron".