Xu hướng trang sức Hè năm nay sẽ thiên về phong cách “càng nổi bật càng tốt”

HHTO - Những món trang sức nhỏ xinh, tối giản vẫn còn đất diễn, nhưng tâm điểm mùa Hè năm nay là các thiết kế oversized, cá tính và có tính nghệ thuật cao.

Trang sức bạc điêu khắc

Các mẫu vòng tay, khuyên tai hay dây chuyền bạc với hình khối lạ mắt đang lên ngôi và dường như đã xâm chiếm tủ phụ kiện của các nàng.

Chất liệu bạc được yêu thích nhờ vẻ hiện đại, cool và dễ phối đồ, đặc biệt là các thiết kế oversized và mang tính nghệ thuật.

Dây chuyền hạt chunky

Các mẫu vòng hạt nhiều màu sắc, kích thước lớn mang hơi hướng retro và Boho đã quay trở lại mạnh mẽ. Xu hướng này tạo cảm giác vui tươi, phóng khoáng và rất hợp cảm hứng mùa Hè.

Wallet necklace

Những chiếc ví mini hoặc ví đựng card được đeo như dây chuyền đang trở thành món phụ kiện mới lạ, được yêu thích từ sàn diễn đến thời trang đường phố. Vừa tiện dụng vừa tạo điểm nhấn thời trang theo kiểu "quiet luxury" (giàu ngầm) hiện đại.

Trang sức vỏ sò, cảm hứng biển cả

Vỏ sò, dây thừng, charm hình sinh vật biển đang tiếp tục thống trị mùa hè. Những món trang sức này mang đến cảm giác nghỉ dưỡng và nguồn năng lượng tích cực đúng chất “sun-kissed energy” (tạm dịch: Rực rỡ như ánh Mặt Trời).