Priscilla Chan yêu cầu tỷ phú Facebook ký thỏa thuận gì để "trói buộc trái tim"?

HHTO - Vì sao "ông trùm Facebook" Mark Zuckerberg suốt hơn hai mươi năm qua chỉ nắm tay duy nhất một người: Priscilla Chan?

Giữa thung lũng Silicon đầy cám dỗ, nơi các tỷ phú thay người tình như thay áo, nhiều người từng ngỡ ngàng khi Mark Zuckerberg chọn cưới và chung thủy với một cô gái gốc Á có ngoại hình bình thường, ăn mặc giản đơn. Nhưng khi nhìn vào hành trình của Priscilla Chan, ai cũng hiểu lý do Mark không chỉ yêu mà còn tôn trọng vợ mình dường nào.

Priscilla Chan sinh ra trong một gia đình nhập cư nghèo, có bố mẹ phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày để mưu sinh. Bằng nỗ lực phi thường, cô tốt nghiệp Thủ khoa ở trường cấp Ba và được tuyển thẳng vào Đại học Harvard.

Cô chính là người đầu tiên nhìn ra sự thiên tài của Mark, khi ông chủ Facebook vẫn còn là một gã "mọt sách" suýt bị đuổi học. Khi dọn về sống chung, cô yêu cầu Mark ký một cam kết. Mỗi tuần phải có ít nhất một buổi hẹn hò tối thiểu 100 phút riêng tư, không ở văn phòng và không tại nhà riêng.

Cô không kiểm soát ví tiền hay điện thoại, thứ cô muốn là thời gian và tâm trí của anh. Dù chỉ 100 phút/ lần/ tuần, nhưng phải thực sự toàn tâm toàn ý bên nhau.

Năm 2006, Mark tha thiết mời Priscilla về quản lý Facebook cùng mình nhưng cô thẳng thừng từ chối. Trong khi bạn trai kiếm tỷ đô, Priscilla vùi đầu vào thư viện 16 tiếng mỗi ngày để theo đuổi ngành Y.

Khi Mark đã trở thành tỷ phú, người ta vẫn thấy Priscilla mặc áo blouse trắng, thức trắng đêm làm bác sĩ nội trú khám bệnh cho trẻ em nghèo. Cô từ chối làm cái bóng của người yêu để được tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Priscilla Chan không có vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng cô có một cái đầu sắc sảo và sự độc lập tuyệt đối. Khí chất ấy đã làm nên giá trị của cô, điều mà tiền bạc hay danh lợi không thể thay đổi được. Vậy nên nhiều người mới nói: Đàn ông nông cạn dùng tiền mua nhan sắc, đàn ông tinh hoa dùng sự trân trọng để tôn sùng trí tuệ.