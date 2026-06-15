15 nữ sinh trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), khoảng 15 nữ sinh của trường đã đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhà trường kỳ vọng với sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng sẵn có, sẽ có 1-2 sinh viên góp mặt ở vòng Chung kết và tiến sâu tại cuộc thi.

Phạm Thúy Ngân - sinh viên năm Nhất khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) - tự tin ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngay từ khi bước chân vào cấp 3, Thúy Ngân đã có mơ ước được đi thi Hoa hậu.

Cô bạn sở hữu chiều cao nổi bật 1m76, cùng bảng thành tích học tập, hoạt động phong trào ấn tượng: Đạt danh hiệu Sinh viên 3 tốt cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi Giai Điệu Tuổi Hồng cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh và giải Ba cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm 2023.

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Nguyễn Ngọc Mai, sinh viên năm Nhất khoa Báo chí Truyền thông, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 vì ấn tượng với cuộc thi nhan sắc danh giá, lâu đời.

Ngọc Mai sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, nhận được sự chú ý của cộng đồng sắc đẹp ngay khi xuất hiện tại Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chính là hình mẫu lý tưởng mà Ngọc Mai hướng đến. Ngọc Mai nhận thấy Hoa hậu Hà Trúc Linh không chỉ có sắc đẹp, mà còn có tri thức, đây cũng là mục tiêu mà cô đặt ra cho bản thân mình trong tương lai.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, ngoài việc quảng bá nét đẹp về văn hoá, du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến khán giả cả nước, Ngọc Mai còn muốn mang chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam đầu tiên về cho tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là một điều vô cùng có ý nghĩa với nữ sinh Tạ Thị Hoa, cô bạn mong muốn có cơ hội được giao lưu với nhiều người bạn đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, để rèn luyện thêm sự tự tin của bản thân.

Với mục tiêu có thể lọt vào được càng sâu càng tốt ở cuộc thi năm nay, Tạ Thị Hoa chia sẻ bản thân rất hồi hộp, cô bạn tự nhủ sẽ cần phải rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa, đặc biệt là về tri thức, để có thể sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện danh giá của Hoa hậu Việt Nam 2026.

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