Nữ hoàng Jpop Hamasaki Ayumi đáp trả khi bị chỉ trích vì mặc đồng phục nữ sinh

HHT - Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu sẽ còn khá gian nan mới có thể chính thức về chung nhà vì hai mẹ vẫn đang "chiến tranh nóng". Liệu fan của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) có được ăn cưới qua màn hình hay không?

HHT - "Ác quỷ" Kang Bit Na đang có những cảm xúc dần giống "con người hơn" mà cô không nhận ra. Sau sự mập mờ ở tập 4 "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục), đấu tranh nội tâm của Han Da On có lẽ sẽ khắc họa rõ hơn trong 2 tập tới: Sát nhân đáng bị trừ khử tàn nhẫn hay nên để hắn đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật?