Cùng trả lời một chủ đề, Anh Trai Jaysonlei được khen tinh tế hơn Vĩnh Đam

Thiện Dư

HHTO - Gần đây, phát ngôn năm xưa của Vĩnh Đam - nam chính phim Tết Thỏ Ơi!! của Trấn Thành được công chúng quan tâm. Phản hồi của Vĩnh Đam khiến cư dân mạng bình luận trái chiều, thậm chí đặt lên bàn cân so sánh với một nghệ sĩ khác cũng từng gặp phải chủ đề tương tự - Jaysonlei.

604733189-852322470769641-4166549069475560411-n.jpg
Phát ngôn cũ của Jaysonlei được chia sẻ lại.

Cụ thể khi được hỏi cùng một chủ đề với Vĩnh Đam năm xưa, Jaysonlei được nhận xét có cách trả lời tinh tế hơn. Anh chàng nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình nhưng vẫn sẵn sàng nếu đối phương muốn bắt chuyện. "Nhớ là mặc kệ người khác nói gì, hãy luôn là chính mình nhé", Jaysonlei kết phần hồi đáp của mình.

jaysonlei-1-6336.jpg
Phát ngôn của Vĩnh Đam và Jaysonlei về cùng một chủ đề được chia sẻ trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho Jaysonlei, cho rằng nam ca sĩ có cách trả lời dễ thương và thể hiện "EQ cao", dù rằng theo bài đăng thì thời điểm trả lời là vào năm 2017, tức khi Jaysonlei chỉ mới... 14 tuổi. Trước đó khi tham gia Anh Trai "Say Hi", Jaysonlei là một trong những "bé út" được các Anh trai yêu thương và cưng chiều, nhưng rất nghiêm túc từ chối những lần "đẩy thuyền" quá trớn từ người hâm mộ để giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp với các anh em.

Thời điểm đầu năm, Vĩnh Đam trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại họp báo công bố phim Thỏ Ơi!!, nằm trong dàn diễn viên chính của đạo diễn Trấn Thành. Tại sự kiện, giới truyền thông đặt câu hỏi về phát ngôn năm xưa của Vĩnh Đam, và được Trấn Thành phản hồi rằng: "Tôi không biết và không quan tâm trước đó em ấy làm gì. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng có những cái chưa chuẩn trong cử chỉ của mình, bản thân tôi cũng vậy. Mọi người nên theo dõi sự thay đổi của một con người. Ai cũng có một biểu đồ thay đổi và trưởng thành theo thời gian, hãy xem họ trong những ngày sắp tới. Tôi gặp Đam lần đầu và chiến thắng tôi bằng diễn xuất, nên tôi chọn là chọn diễn viên chứ không phải đời tư hay câu chuyện gì khác".

image.jpg
Vĩnh Đam gặp phản ứng trái chiều khi tham gia phim Tết của Trấn Thành.

Sau đó, Vĩnh Đam cũng đã đưa ra phản hồi chính thức về tranh cãi này trên trang cá nhân, qua đó gửi lời xin lỗi và thừa nhận bản thân "bồng bột", "nông cạn, không đủ bình tĩnh và chín chắn", cũng như khẳng định "không có ý quy chụp hay không tôn trọng các bạn trong cộng đồng LGBTQ+".

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Jaysonlei #Vĩnh Đam #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

