TEZ - buitruonglinh tặng quà độc lạ cho Mason Nguyễn, fan nghĩ ngay đến CONGB

Ngày 27/1 là sinh nhật của Mason Nguyễn - một trong những cái tên thành công nhất Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Bên cạnh những món quà FC Cổ Đông dành tặng, Mason Nguyễn còn được các Anh trai khác chúc mừng nhưng theo cách độc lạ không ai ngờ.

Điển hình là 3h sáng 27/1, TEZ và buitruonglinh đã cùng nhau "chế" lại lời bài hát Cá Mập Con của Mason Nguyễn để chúc sinh nhật người anh em. Trích đoạn "version mới" mang tên Sữa Đậu Con được buitruonglinh đăng tải vào nửa đêm như một món quà bất ngờ, khiến cư dân mạng bùng nổ.

Bài rap mà TEZ và buitruonglinh tặng cho Mason Nguyễn dịp sinh nhật. Nguồn: buitruonglinh

Phần lời bài hát Sữa Đậu Con nhắc đến nhiều chi tiết không chỉ liên quan đến Mason Nguyễn mà còn có người bạn thân CONGB và sự thân thiết dễ thương của cả hai. Những chi tiết gắn với MasonB như "ngôi sao hy vọng", "sữa đậu"... được TEZ và buitruonglinh đề cập vô cùng hài hước. Ngoài ra, hai anh chàng còn giả vờ "dỗi", thậm chí thay lời Sơn.K mong muốn Mason Nguyễn sẽ đối xử với cả nhóm Hermosa đồng đều thay vì "đánh lẻ" với "ai kia". Cư dân mạng ngạc nhiên với độ "chịu chơi" của TEZ và buitruonglinh, đặc biệt là buitruonglinh với phần rap vô cùng cuốn hút và "chất". Nhiều Anh trai, trong đó có cả Mason Nguyễn và CONGB, đã để lại phản hồi bày tỏ sự yêu thích ngay bên dưới, khiến cho phần bình luận "ồn" hơn bao giờ hết.

Các Anh trai bình luận rôm rả trước món quà sinh nhật đặc biệt này.

Ngoài TEZ và buitruonglinh, Mason Nguyễn còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ một số Anh trai khác như Robber hay Phúc Du. Đáng nói, những câu chúc từ các rapper này khiến cộng đồng mạng không khỏi liên tưởng đến CONGB, nhất là khi đề cập đến "thành công" như một cách chơi chữ. Có thể thấy, tình bạn của Mason Nguyễn và CONGB vẫn rất bền chặt và được các Anh trai khác ủng hộ hết mình.

Robber chúc sinh nhật Mason Nguyễn.

Phúc Du chúc sinh nhật Mason Nguyễn. Nguồn: @codongthudo_fcmasonnguyen

Trong dịp bước sang tuổi mới, Mason Nguyễn nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ FC Cổ Đông, gây chú ý với mức độ đầu tư hoành tráng. Từ sự kiện họp mặt, lượng quà tặng chất đầy xe tải 2 tấn hay triển lãm tranh ảnh, đến dự án LED phủ kín Hà Nội, mỗi món quà mà FC Cổ Đông dành cho Mason Nguyễn đều chất chứa tình cảm sâu sắc, hy vọng nam rapper sẽ có môt năm 2026 ngày càng thành công và bùng nổ hơn nữa.

Đáp lại tình cảm của fan, Mason Nguyễn cũng hé lộ sẽ "có quà", hẹn bậy mí vào 20h tối 27/1. Với hashtag FM, nhiều fan đang thầm hy vọng chàng rapper sẽ tung lịch Fan Meeting trong thời gian sớm nhất hoặc sẽ tung ca khúc mới feat với "sư phụ" Vũ Cát Tường (FM là tên fandom của Vũ Cát Tường).