Điểm chung bất ngờ giữa đội tuyển U23 Việt Nam và "Em xinh" Phương Mỹ Chi

Cơn sốt U23 Việt Nam tại Chung kết U23 châu Á 2026 vẫn chưa hạ nhiệt dù giải đấu đã khép lại. Đội tuyển trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã để lại dấu ấn đậm nét khi giành huy chương Đồng sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc. Trên mạng xã hội gần đây, những chiến tích vẻ vang của U23 Việt Nam bất ngờ khiến không ít dân mạng nhớ đến Phương Mỹ Chi cùng một năm 2025 rực rỡ của cô.

Cụ thể trên kênh broadcast của mình, Phương Mỹ Chi đã chia sẻ lại hình ảnh khi cô thi chương trình Sing! Asia, cùng với chú thích "U23 Việt Nam ơi sao lại trùng hợp thế này. Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam". Vào thời điểm đó, Phương Mỹ Chi cũng dừng chân tại Top 3, còn Á quân và Quán quân lần lượt thuộc về hai đại diện Chu Phi Ca của Trung Quốc và Miyuna của Nhật Bản - trùng khớp với Top 3 của U23 châu Á 2026 vừa qua.

Phương Mỹ Chi chia sẻ sự trùng hợp trong broadcast riêng.

Chưa kể, cư dân mạng còn tìm ra một số điểm tương đồng khác giữa Phương Mỹ Chi và đội tuyển U23 Việt Nam. Cả hai đều mang quốc tịch Việt Nam, thuộc lứa U23 (Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, bằng tuổi đội trưởng Khuất Văn Khang), đều dừng chân ở Bán kết cuộc thi trước đối thủ Trung Quốc, và thậm chí diện màu áo đỏ thắm trong trận tranh tài quyết định.

Những điểm trùng hợp dễ thương này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, đồng thời dành lời khen cho cả Phương Mỹ Chi và đội tuyển U23 Việt Nam khi đã thi đấu hết mình, để lại dấu ấn đậm nét về tài năng và lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực tại sân chơi quốc tế.

Năm 2025 thực sự là một năm rực rỡ của Phương Mỹ Chi khi bên cạnh giải cao tại Sing! Asia, nữ ca sĩ Gen Z còn xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình Em Xinh "Say Hi", cũng là lần đầu tiên giành chiến thắng cao nhất trong các cuộc thi cô tham gia suốt hơn 12 năm sự nghiệp.

Điểm nhấn lớn nhất chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng được cô trình diễn trong vòng Chung kết nhanh chóng oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc và tạo nên trào lưu lan tỏa khắp mạng xã hội. Hiện tại, Ếch Ngoài Đáy Giếng là một ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Bài hát của năm" tại các lễ trao giải âm nhạc và là lựa chọn hàng đầu cho những sân khấu trình diễn học đường.