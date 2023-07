"Cuộc chiến săn vé" xem Taylor Swift tại Singapore: Không ít người đành bỏ cuộc!

HHT - Hành trình săn vé tham dự đêm diễn "The Eras Tour" tại Singapore vào tháng 3/2024 vô cùng khó khăn bởi lượng người hâm mộ của Taylor Swift ở khu vực Đông Nam Á quá đông đảo.

Đúng 11 giờ (giờ Việt Nam) ngày 7/7, vé 6 đêm diễn The Eras Tour tổ chức tại Singapore của Taylor Swift chính thức mở bán. Đảo quốc sư tử hiện tại đang là điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á trong chuỗi concert này với 6 đêm diễn bao gồm ngày 2, 3, 4 và 7, 8, 9 tháng 3 năm 2024. Lần gần nhất chủ nhân hit Lover đến Singapore biểu diễn là năm 2015 với The 1989 World Tour.

Rất nhiều Swifties đã chia sẻ kỷ niệm tham gia "cuộc chiến săn vé" The Eras Tour với đầy đủ cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhiều nhất vẫn là hình ảnh xếp hàng online sau hàng trăm nghìn cho đến triệu người để chen chân vào mua vé trên trang Ticketmaster Singapore.

Ngoài việc mua vé từ Ticketmaster, Swifties có thể mua các gói tour do Klook Singapore tung ra bao gồm 2 vé + 1 đêm khách sạn. Thế nhưng, nhiều Swifties than thở rằng khi chen chân được vào mua vé thì chỉ còn lựa chọn khách sạn đắt tiền. Vì giá khách sạn quá cao (những mức rẻ hơn bán hết nhanh trong nháy mắt), họ đành phải nuốt nước mắt tạm biệt The Eras Tour.

Tính đến tối 7/7 (theo giờ Việt Nam), toàn bộ vé cho 6 đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore đã chính thức được tẩu tán hết.

Cũng vào ngày 7/7, Taylor Swift tung ra Speak Now (Taylor's Version) với 14 bài hát gốc cùng với ca khúc bổ sung Ours và Superman. Ngoài ra, lời ca khúc Better Than Revenge cũng được điều chỉnh. "Kho báu" dành cho người hâm mộ là 6 bản nhạc From the Vault chưa từng được Taylor Swift công bố trước đây, nổi bật nhất là Electric Touch hát cùng nhóm nhạc Fall Out Boy và Castles Crumble hợp tác với Hayley Williams của nhóm Paramore.