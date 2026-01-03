Năm tỏa sáng của thời trang Việt: NTK Phan Huy, HIEUTHUHAI, Tú Anh góp công

HHTO - Năm 2025, local brand Việt "phủ sóng" tủ đồ siêu sao, tạp chí tới thảm đỏ quốc tế. NTK Phan Huy, Nguyễn Tiến Truyển lập kỷ lục tại Paris Haute Couture Week. HIEUTHUHAI, Huỳnh Tú Anh có những màn "chào sân" nhận được sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Big Four làng thời trang quốc tế năm nay ghi nhận sự đổ bộ của hàng loạt cái tên đến từ Việt Nam.

Nguyễn Tiến Truyển trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên có thiết kế trình diễn trong khuôn khổ Paris Haute Couture Thu Đông 2025 - 2026. NTK người Việt hợp tác cùng NTK Kevin Germanier, đóng góp 12/27 thiết kế cho show kết màn.

Phan Huy lập kỷ lục ở tuổi 26. Thủ khoa Thời trang Đại học Kiến trúc TP.HCM 2023 trở thành NTK trẻ nhất lịch sử thế giới được Liên đoàn Haute Couture (FHCM) xác nhận tư cách Guest Member. Anh sẽ chính thức đưa thương hiệu cá nhân vào lịch trình Paris Haute Couture Week Xuân Hè 2026.

Trước đó, đầu tháng 7, NTK Gen Z ra mắt BST Thu Đông 2025 tại trung tâm nghệ thuật đương đại lớn nhất nước Pháp Palais de Tokyo.

Phan Đăng Hoàng "giữ chuỗi" ấn tượng với hai lần ra mắt BST tại Milan Fashion Week trong năm 2025. Từ BST ZigZag lấy cảm hứng từ giấy Dó tới BST Lacquer tái hiện nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí, Phan Đăng Hoàng đều nhận được phản hồi tích cực nhờ "nâng tầm" di sản văn hóa Việt ra thế giới.

Tại New York Fashion Week, IVY Moda có màn ra mắt đáng chú ý, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của thương hiệu 20 năm tuổi từng gắn liền với thời trang công sở.

BST Continuum mang tinh thần avant-garde táo bạo của NTK trẻ Vy Nguyễn.

London Fashion Week Xuân Hè 2026 chứng khiến khoảnh khắc đặc biệt. Lần đầu tiên có tới ba nhà mốt Việt cùng hiện diện trong lịch trình chính thức bao hồm TRAN HUNG, Montsand và IHF Studio.

Bên cạnh các BST, sự đổ bộ của các gương mặt Việt trên sàn runway, hàng ghế đầu trong show diễn của các nhà mốt lớn cũng là đề tài được chú ý.

Hoa hậu Lương Thùy Linh có hành trình thời trang quốc tế ấn tượng. Nàng hậu ghi điểm nhờ loạt khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" trên hàng ghế đầu các show diễn của nhà mốt lớn từ London Fashion Week đến Milan Fashion Week.

Quỳnh Anh Shyn duy trì phong độ biến hóa độc đáo tại Paris Fashion Week. Cô cũng là đại diện Việt Nam duy nhất dự Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

HIEUTHUHAI được truyền thông quốc tế chú ý ngay trong lần "chào sân" Paris Fashion Week. Nam rapper nhận được lời mời từ Louis Vuitton, được ưu ái từ vị trí ngồi front-row tới trang phục phiên bản giới hạn. Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 tiếp tục được Calvin Klein bổ nhiệm là Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam.

Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 "đắt show" tại Milan Fashion Week 2025, trình diễn cho năm thương hiệu Peserico, Sara Wong, Calcaterra, Barbara và Circle Show.

Đặc biệt, Huỳnh Tú Anh là người mẫu Việt đầu tiên catwalk cho show chính thức của thương hiệu Chanel.

Bên cạnh đó, làng mẫu Việt còn có Hà Kino, Kim Phương thành công tiến ra thị trường quốc tế.

Nhắc đến những dấu ấn nổi bật của thời trang Việt trong năm qua, không thể không kể đến sự tỏa sáng rực rỡ của các local brand. Thiết kế của các nhà mốt Việt không còn chỉ là "hiện tượng" mà dần trở thành lựa chọn phổ biến.

Thương hiệu Việt "phủ sóng" từ street wear, tạp chí lên cả thảm đỏ, sân khấu âm nhạc quốc tế.

FANCì Club, LSOUL là hai đại diện nổi bật nhất, được giới mộ điệu quốc tế nhớ mặt sau khi được hàng loạt IT-Girl từ Á sang Âu lăng xê. Với OnOnMM, Feng System, Latui Atelier, Aeie Studios, BUPBES, Caostu... thuộc nhóm "sao đang lên" ở thị trường quốc tế.

Ở nhánh couture, Hacchic (NTK Trà Linh), JoliPoli (NTK Phạm Đăng Anh Thư) tiếp tục dẫn đầu với khách hàng là những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y, Mạnh Tử Nghĩa...

Không chỉ "phủ sóng" bằng những thiết kế ready-to-wear, các local brand Việt còn nhận được những lời mời thiết kế trang phục biểu diễn độc quyền cho idol K-Pop. Tại concert DEADLINE chặng Singapore, "bộ tứ" BLACKPINK diện tới 2/4 tạo hình sân khấu thiết kế riêng bởi nhà mốt Việt LSOUL và Mushie Studio.

Hiệu ứng này tác động ngược lại vào thị trường nội địa. Nhiều tổ hợp mua sắm mô hình multi-brand collab liên tiếp ra mắt, nâng tầm trải nghiệm mua sắm kết hợp check-in của giới trẻ.

Theo Style Republik, đến giữa năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 230 cửa hàng boutique thời trang đang hoạt động. Tháng 8, The Raw Compound khai trương với hơn 30 thương hiệu quy tụ trong không gian 700m2, được ví như bản đồ local brand Sài Gòn tại Thủ đô.

Tháng 10, Rue Miche L'Édition - flagship multi-brand giữa trung tâm TP.HCM khai trương. Tổ hợp quy tụ hơn 20 local brand trong diện tích hơn 4.728m2, đánh dấu quy mô lớn nhất Đông Nam Á.