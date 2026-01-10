GDA 2026: Jennie không thua khi đụng hàng Kim Kardashian, xóa đỏ chuyển đen quyền lực

Golden Disc Awards - GDA mang đến một sự kiện rực rỡ đúng nghĩa. Jennie thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ, và trang phục của cô khiến fan "đổ gục" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay sau khi xuất hiện, tên của Jennie nhanh chóng leo top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên thảm đỏ, Jennie lựa chọn một thiết kế đỏ rực đến từ Maison Margiela do Glenn Martens thiết kế, thuộc bộ sưu tập Fall Couture 2025 của hãng. Chiếc đầm dáng cúp ngực ôm sát giúp tôn lên bờ vai mảnh và khí chất sang chảnh đặc trưng của cô. Jennie giữ mái tóc thẳng, kết hợp lớp trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật đường nét gương mặt. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc vòng cổ ruby lấp lánh từ David Morris, khiến tổng thể thêm sắc sảo và càng làm bật lên làn da trắng cùng thần thái "nữ hoàng" của rapper nhà BLACKPINK.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của nữ thần tượng.

Trên thảm đỏ GDA, Jennie tự tin thả dáng với thần thái "slay" đúng chuẩn khiến khán giả khó rời mắt.

Đáng chú ý, trang phục thảm đỏ của Jennie còn "đụng hàng" với chiếc váy màu nude mà Kim Kardashian từng diện tại sự kiện Academy Museum Gala. Kim Kardashian giữ nguyên bản phối của thương hiệu, tổng thể vấp phải một số ý kiến trái chiều vì phần chiết eo khiến vóc dáng trông nặng nề hơn và mạng che kín mặt lạ kì. Trong khi Jennie được cho là đã tinh chỉnh lại thiết kế để vừa vặn hơn với cơ thể.

Kim Kardashian lại mang đến một nét bí ẩn hơn khi diện nguyên bản gốc.

Tại lễ trao giải chính, Jennie tiếp tục "trung thành" với sắc đỏ nhưng đổi sang một thiết kế khác đến từ bộ sưu tập Fall/Winter 2025 của Dilara Findikoglu. Vẫn là phom váy hở vai quen thuộc, lần này Jennie khoe trọn đôi chân thon dài, mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa năng động. Trong khi lớp trang điểm gần như được giữ nguyên, nữ idol chọn làm mới với kiểu tóc xoăn.

Thiết kế đến từ thương hiệu cao cấp Dilara Findikoglu giúp Jennie càng thêm thăng hạng nhan sắc và nổi bật giữa dàn sao.

Jennie liên tục được xướng tên trong nửa đầu buổi lễ.

Khi bước lên sân khấu biểu diễn, Jennie lập tức "lột xác" với một tạo hình hoàn toàn mới mang tông đen, đậm khí chất "big boss". Cô nàng khuấy động khán đài bằng loạt hit như Filter, Damn Right, like Jennie, khiến cả khán đài hò reo theo từng nhịp nhạc. Áo khoác và phụ kiện tiếp tục được cô dùng làm "bút đánh dấu" cho mỗi bài hát.