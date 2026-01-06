Chị Đẹp, Em Xinh đón năm mới: Phương Ly, Châu Bùi gây sốt, Bích Phương trẻ trung

HHTO - Dàn "Chị Đẹp", "Em Xinh" cập nhật "giao diện" những ngày đầu năm mới 2026. Châu Bùi dẫn đầu đường đua thời trang dịp đầu năm với loạt bộ ảnh quảng bá BST mới của Dior, Loewe, Sandro. Hội "phú bà" Huyền Baby, Phương Ly gây trầm trồ nhờ diện mạo lộng lẫy.

Phương Ly bất ngờ xuất hiện tại sân khấu kịch Đảo Hoa Hậu dịp đầu năm. "Vợ quốc dân" lan tỏa năng lượng tích cực qua phần biểu diễn bản hit Vỗ Tay kết màn vở kịch.

Phương Ly diện bộ cánh tông hồng lấp lánh, tái hiện khoảnh khắc từng gây sốt tại Chung kết Em Xinh "Say Hi".

Hiệu ứng từ game show "Say Hi" giúp Phương Ly thăng hạng danh tiếng, "đắt show" dịp lễ hội cuối năm. Mỹ nhân V-Biz có bước chuyển sang hình tượng trưởng thành, phóng khoáng thu hút thảo luận từ netizen hậu chương trình.

Châu Bùi dẫn đầu đường đua thời trang năm 2026, liên tục tung các bộ ảnh hợp tác cùng các nhà mốt Dior, Loewe, Sandro, Louis Vuittoon.

Fashionista "mở bát" năm 2026 rực rỡ với mái tóc đỏ cắt kiểu Hime, lăng xê xu hướng Geek Chic (phong cách lấy cảm hứng từ dân mọt sách).

Sau đó, Châu Bùi tung bộ hình đậm chất viễn tưởng, gây ấn tượng bởi mức độ đầu tư đồ họa, trang phục. Giữa bối cảnh thành phố đổ nát và phi thuyền khổng lồ, "Em Xinh" hóa thân thành chiến binh tương lai trong trang phục metallic bạc sáng loáng, tóc bạch kim.

Bộ ba hot girl Hà thành đình đám Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim với tạo hình "sang - xịn - mịn" trên tạp chí L'Officiel Vietnam.

Bích Phương hưởng ứng trào lưu lông xù trong tạo hình đón năm mới. Giọng ca Bùa Yêu trẻ trung trong chiếc áo len xù màu xanh pastel dịu mắt phối theo mốt giấu quần.

Diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh chào đón năm 2026 tươi tắn, tràn đầy sức sống trên trang cá nhân. Năm qua, "Chị Đẹp" có hành trình chiến đấu với bệnh ung thư vú truyền cảm hứng.

Huyền Baby, Hạnh Sino gặp gỡ đầu năm trong khách sạn sang trọng. Hai "Chị Đẹp" khoe dáng trong váy áo lộng lẫy, quyến rũ.



Khổng Tú Quỳnh "nũng nịu" ngày đầu năm mới với bản phối trendy, khoe vòng eo săn chắc. "Cô bé Dâu Tây" ghi điểm khi chọn túi xách lông - món phụ kiện thịnh hành dịp lễ hội cuối năm.

Diệp Lâm Anh dành thời gian đi du lịch cùng 2 con dịp đầu năm tại Lâm Đồng.

Bùi Lan Hương dạo phố ngày đầu năm trong trang phục năng động, trẻ trung. Hôm sau, "Chị Đẹp" gây trầm trồ với loạt ảnh Girl phố lên đồ!. "Nương nương" diện váy ôm sát gam tím bạc khoe sắc vóc khỏe khoắn.