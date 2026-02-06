Dàn linh vật năm Ngọ "cực vuýp": Ngựa vàng đạp mây ở Điện Biên gây trầm trồ

HHTO - Những ngày cận Tết, linh vật ngựa may mắn của các tỉnh thành phố liên tục ra mắt. Liệu "lính mới" có cơ hội lọt top trước các "con mã" đã khuynh đảo trước đó?

Hòa trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán 2026, 8 linh vật ngựa tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị là công trình nghệ thuật mang đậm nét dân gian. Phỏng theo bức tranh phong thuỷ “Mã Đáo Thành Công”, nghệ nhân Đinh Văn Tâm - “cha đẻ của dàn Hoa hậu đình đám” đã thi công 8 con tuấn mã cao 2 - 3,5m trong vòng 5 tháng.

Nhiều người nhận xét, tác phẩm nổi bật nhờ gam màu tươi sáng và khí thế ngút ngàn. Cũng bởi vậy, ngay khi được đưa ra trưng bày, cụm công trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới check-in.

Ảnh: Mèo Đen

Xung quanh địa bàn tỉnh, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Thánh Gióng” được đặt tại Khu du lịch sinh thái Trưng Vương (xã Cồn Tiên) cũng "lọt top thịnh hành". Bức tượng cao 7m, nặng 10 tấn, tạo tác bằng đá nhân tạo trên nền cốt sắt và xi măng thành hình Phù Đổng Thiên Vương đang mặc áo giáp, tay cầm khóm tre ngà, cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân. Để toát lên thần thái oai hùng và dáng vẻ uy nghi của bức tượng, nhà điêu khắc Trương Thiện Tâm (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đã tính toán tỉ mỉ và hoàn thiện tác phẩm sau hơn 3 tháng miệt mài lao động.

Ảnh: Đăng Tuyên

Khi chí lớn gặp nhau, TP.HCM cũng đang gấp rút hoàn thiện tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, chiều cao 11m, chiều ngang 9m. Đặc biệt, chú ngựa ấy còn có thể cử động khớp chân và cổ, góp phần làm sắc Xuân thêm độc đáo và vui tươi. Dù mới thi công được khoảng 80% nhưng linh vật này được kỳ vọng sẽ nằm trong top ngựa “wow” nhất năm. Tác phẩm dự kiến đặt tại Đường hoa Nguyễn Huệ từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) cùng “anh chị” Nhất Mã Thong Dong, Ngựa Chín Hồng Mao,…

Video: @hung.1992ls

“Vượt núi, băng rừng” lên các tỉnh phía Bắc, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, linh vật ngựa đỏ và vàng được khen là có diện mạo khôi ngô, tuấn tú. Tác phẩm được chế tác từ composite (vật liệu tổng hợp) đảm bảo độ bền, giữ được màu sắc, đường nét tinh xảo để chào mừng “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng” khai mạc lúc 20h 7/2/2026.

Ảnh: Công Luận

Tại khu vực trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, 5 chú ngựa cam đất đang “hí vang trời” với thế tung vó "thần sầu". Đàn ngựa này tượng trưng cho hành Hỏa và Thổ tương sinh, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và thịnh vượng. ​Khác với “cặp bé Na dưỡng thê” năm ngoái, linh vật ngựa năm nay được tạo hình theo lối tả thực, chú trọng vào vẻ uy nghiêm và hùng dũng.

Video: @svhttdldienbien

Bên cạnh đó, tượng ngựa vàng đạp mây trắng tại Quảng trường 7/5 (P. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cao khoảng 3m, dài khoảng 2,5m, chiều ngang 1,5m cũng nhận về nhiều lời khen. Tác phẩm được anh Phạm Đức Việt làm từ xốp nguyên khối, sau đó phủ sơn tỉ mỉ để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ ngoài trời.

Trên thân linh vật khắc vân nổi mềm mại, dưới chân điểm xuyết thêm những thỏi vàng mang thông điệp cầu mong sự sung túc, phát triển phồn vinh. Đây là lần đầu tiên Điện Biên gia nhập đường đua dựng tượng linh vật mừng năm mới nhưng đại diện của thế hệ newbie đã “đốn triệu trái tim” ngay từ khi xuất hiện.