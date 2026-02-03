Ngựa mạ vàng 24K hàng chục triệu đồng: Vì sao giá cao, mua rồi liệu có giữ giá?

HHTO - Các tác phẩm linh vật ngựa mạ vàng 24K đang thu hút sự chú ý trên thị trường sản phẩm Tết Bính Ngọ 2026. Những sản phẩm này có giá cao, có thể từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng. Tại sao giá lại cao như vậy, và đó là ngựa mạ vàng thì mua về rồi có giữ giá không?

Mỗi dịp gần Tết Nguyên đán, trên thị trường thường xuất hiện các sản phẩm độc đáo, khiến người tiêu dùng chú ý. Năm nay, khi Tết Bính Ngọ sắp đến, các sản phẩm linh vật ngựa mạ vàng 24K với giá cao - từ vài triệu đến vài chục triệu đồng - cũng đang khiến cư dân mạng bàn luận.

Thậm chí, có tác phẩm ngựa mạ vàng có giá lên tới 85 triệu đồng, theo Dân Trí. Đây là số tiền lớn, có thể mua được chiếc xe máy cao cấp. Vì vậy, nhiều người tò mò rằng tại sao những sản phẩm này có giá cao như thế.



Một số tác phẩm linh vật ngựa mạ vàng có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo niềm tin ở nhiều nước phương Đông, ngựa gắn với câu thành ngữ “mã đáo thành công”, tượng trưng cho sự may mắn, chiến thắng, bứt phá, đặc biệt trong kinh doanh. Vì vậy, các sản phẩm hình ngựa vốn đã hay được chọn để trưng bày hoặc làm quà, nhất là vào dịp Tết.

Các cơ sở chế tác cho biết, giá sản phẩm cao như vậy là do quy trình chế tác kéo dài, từ tạo mẫu, đúc đến mạ vàng 24K, tổng cộng có thể hết 3 - 4 tháng. Một số mẫu còn cần nhiều thời gian hơn, vì kỹ thuật đúc bạc được coi là phức tạp hơn và đòi hỏi tay nghề cao hơn đúc đồng, theo Tiền Phong.

Thời gian chế tác kéo dài là một yếu tố khiến sản phẩm có giá cao.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sản phẩm này không “giữ giá”, mua với giá cao như vậy nhưng khi cần cũng khó bán lại, dù là bán bằng giá mua.

Thực ra, từ góc nhìn thị trường, câu hỏi “có giữ giá không” đối với các sản phẩm linh vật ngựa mạ vàng 24K lại không dễ trả lời. Bởi những sản phẩm này gắn với niềm tin, cảm xúc và cả quan niệm về phong thủy, nên vẫn có những người sẵn sàng mua với giá cao nếu thấy phù hợp. Còn nếu nói về giá trị thực tế thì lớp mạ vàng dù trông đẹp và sang trọng nhưng mỏng, không quy đổi được như vàng miếng nên khó có thể coi là tài sản tích trữ.

Sản phẩm chủ yếu mang giá trị tinh thần, ý nghĩa phong thủy.

Tóm lại, với những tranh luận trên mạng xã hội về việc ngựa mạ vàng 24K có phải là bị “đẩy giá” hay không thì không thể có câu trả lời rõ ràng. Bởi sản phẩm này chủ yếu mang tính biểu tượng, tinh thần, nhất là với những người tin vào phong thủy, đồng thời có thể thể hiện sự tinh tế nếu làm quà tặng; nhưng người mua cần xác định không coi đây là tài sản tích trữ hay khoản đầu tư, như vậy sẽ dễ có quyết định phù hợp với điều kiện của mình hơn.



*Ảnh trong bài: Trọng Tài/ TPO.