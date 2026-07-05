Dàn sao trẻ Hollywood phản hồi thế nào trước định kiến "con ông cháu cha"?

HHTO - "Nepo baby" (tạm dịch: con ông cháu cha) từ lâu đã là cụm từ gây tranh cãi trong ngành giải trí Hollywood. Giữa những cuộc tranh luận về đặc quyền và năng lực, Gracie Abrams lại được nhiều khán giả ủng hộ khi chọn cách thẳng thắn thừa nhận lợi thế của bản thân thay vì né tránh.

Cụm từ "nepo baby" nhiều năm qua đã trở thành chủ đề gây tranh luận trong ngành giải trí tại Hollywood. Mỗi khi một gương mặt trẻ thành công, xuất thân từ gia đình thường là yếu tố được đặt lên bàn cân cùng với năng lực chuyên môn. Trong bối cảnh đó, cách các nghệ sĩ nhìn nhận và chia sẻ về đặc quyền của bản thân phần nào ảnh hưởng đến cách công chúng đánh giá họ.

Mới đây, nữ ca sĩ Gracie Abrams - con gái đạo diễn huyền thoại J.J. Abrams - nhận được nhiều phản hồi tích cực khi thẳng thắn nói về xuất thân của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, giọng ca từng được đề cử Grammy cho rằng những tranh luận xoay quanh việc cô là một "nepo baby" là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Tôi luôn nghĩ về đặc quyền mà mình có, và đó là việc tôi có một 'tấm lưới an toàn'. Chính điều đó cho phép tôi được thử nghiệm, tập trung vào âm nhạc và có thời gian để theo đuổi điều mình yêu thích. Tôi lớn lên mà không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính và đó mới là điều quan trọng nhất."

Phát biểu của Gracie Abrams được nhiều người đánh giá cao bởi cô không phủ nhận những lợi thế mà hoàn cảnh gia đình mang lại, đồng thời nhấn mạnh rằng đặc quyền lớn nhất không nằm ở danh tiếng, mà ở sự ổn định về kinh tế và cơ hội để theo đuổi nghệ thuật trong thời gian dài.

"Tôi luôn nghĩ về đặc quyền mà mình có, và đó là việc tôi có một tấm lưới an toàn", Gracie Abrams chia sẻ.

Người mẫu Kaia Gerber - con gái siêu mẫu Cindy Crawford cũng từng thừa nhận gia đình giúp mình có nhiều cơ hội tiếp cận ngành thời trang từ sớm, gặp gỡ những nhà thiết kế hàng đầu và bước vào nghề thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Kaia cũng cho rằng để duy trì sự nghiệp lâu dài, người mẫu vẫn phải chứng minh năng lực thông qua công việc và kết quả thực tế.

Cô thừa nhận gia đình giúp cô có nhiều cơ hội tiếp cận ngành thời trang từ sớm.

Tương tự, nữ diễn viên Maya Hawke - con gái của hai siêu sao Ethan Hawke và Uma Thurman, cũng nhiều lần thừa nhận xuất thân mang lại cho cô những cơ hội mà không phải ai cũng có. Chia sẻ với Rolling Stone, ngôi sao Stranger Things cho biết xuất thân giúp cô có được những cơ hội từ trên trời rơi xuống mà không cần xếp hàng, song cô chấp nhận sự chế giễu của công chúng như một động lực để làm việc chăm chỉ hơn và nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Ở chiều ngược lại, không phải nghệ sĩ nào cũng nhận được sự đồng tình khi nói về chủ đề này. Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp và Vanessa Paradis từng gây tranh cãi về vấn đề này sau cuộc phỏng vấn với Elle.

Nữ diễn viên so sánh ngành công nghiệp giải trí với ngành y khoa khi lập luận rằng nếu cha mẹ là bác sĩ thì con cái trở thành bác sĩ là điều bình thường, và người ta không thể phủ nhận công sức học tập của người con. Quan điểm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì không ít người cho rằng cơ hội tiếp cận trong lĩnh vực nghệ thuật vốn chịu ảnh hưởng đáng kể từ các mối quan hệ và sức ảnh hưởng của gia đình.

Những phản ứng trái chiều của công chúng cho thấy xuất thân không phải yếu tố duy nhất quyết định cách một nghệ sĩ được đón nhận. Điều khán giả quan tâm hơn là họ có ý thức về những lợi thế mình đang sở hữu hay không, và liệu họ có đủ năng lực, sự nghiêm túc cùng những giá trị nghề nghiệp để biến lợi thế ban đầu thành một sự nghiệp bền vững. Có lẽ vì thế, điều khán giả mong chờ không phải là lời phủ nhận đặc quyền, mà là sự thừa nhận nó một cách thẳng thắn và nỗ lực chứng minh bản thân bằng chính công việc.