Toàn cảnh "đám cưới thế kỷ" của Taylor Swift và Travis Kelce tại New York

HHTO - Hôn lễ của nữ ca sĩ Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce vừa chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Madison Square Garden (New York), trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu.

Vào tối thứ sáu 3/7 (theo giờ địa phương), Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn trong một hôn lễ hoành tráng được bảo mật nghiêm ngặt tại nhà thi đấu Madison Square Garden, New York.

Ngay sau khi nghi lễ kết thúc, các bảng điện tử khổng lồ bên ngoài sân vận động đã đồng loạt chuyển sang sắc tím, hồng rực rỡ với dòng chữ: “JusT&T Married!” (ghép từ tên của Taylor & Travis). Đây được xem như lời xác nhận chính thức về hôn lễ gửi đến hàng trăm người hâm mộ cùng giới truyền thông đang vây kín bên ngoài sân vận động.

Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã tổ chức một buổi lễ riêng tư với quy mô nhỏ tại Nashville trước khi diễn ra hôn lễ chính ở New York. Trong khi đó, buổi lễ tại Madison Square Garden quy tụ khoảng 1.000 khách mời gồm các ngôi sao Hollywood và các doanh nhân có tầm ảnh hưởng. Bên ngoài địa điểm tổ chức, những chiếc SUV liên tục đưa đón các vị khách như Gigi Hadid, Selena Gomez, Ed Sheeran, Camila Cabello cùng nhiều đồng đội của Travis Kelce tại đội bóng Kansas City Chiefs.

Những chiếc SUV liên tục đưa đón các khách mời.

Nghi thức kết hôn của cặp đôi được chủ trì bởi nam diễn viên Adam Sandler. Thay vì lựa chọn đội phù dâu và phù rể theo truyền thống, Taylor Swift chỉ chọn em trai Austin Swift đảm nhận vai trò "man of honor" (phù rể danh dự), trong khi Travis Kelce để anh trai Jason Kelce làm phù rể. Quyết định này được cho là nhằm nhấn mạnh vai trò của gia đình trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Taylor Swift chọn em trai Austin Swift đảm nhận vai trò "man of honor".

Theo thông tin chính thức được xác nhận bởi đại diện truyền thông của Taylor Swift - Tree Paine, trang phục cưới của cả cô dâu và chú rể đều là những tuyệt tác Haute Couture (may đo cao cấp) độc quyền đến từ nhà mốt danh tiếng Christian Dior .

Đặc biệt, bộ váy cưới của Taylor Swift do chính nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, NTK Jonathan Anderson thiết kế váy cưới haute couture cho một ngôi sao toàn cầu. Hoàn thiện diện mạo trong ngày trọng đại, Taylor diện đôi giày được thiết kế riêng từ Christian Louboutin và đeo bộ trang sức xa xỉ độc quyền từ thương hiệu Cartier .

Bộ váy cưới của Taylor Swift do NTK Jonathan Anderson thực hiện.

Kết thúc hôn lễ, Taylor Swift và Travis Kelce còn chuẩn bị những món quà lưu niệm sang trọng như một lời tri ân dành cho các khách mời. Hình ảnh do giới săn ảnh ghi lại cho thấy khi rời buổi lễ, mỗi vị khách đều mang theo một hộp quà sang trọng làm từ nhung đen, nổi bật với khóa cài kim loại và logo được thiết kế riêng cho hôn lễ của cặp đôi. Món quà được xem như lời tri ân tinh tế mà cô dâu, chú rể gửi đến những người đã có mặt để chứng kiến và chung vui trong ngày trọng đại.

Món quà tri ân dành cho khách mời đến dự hôn lễ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối xuyên suốt buổi lễ, địa điểm tổ chức Madison Square Garden đã được đặt dưới các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trong suốt ngày diễn ra hôn lễ. Cảnh sát New York thiết lập nhiều lớp rào chắn, phong tỏa các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức, trong khi toàn bộ lối ra vào được che kín bằng lều trắng và rèm tối màu nhằm hạn chế tầm nhìn từ giới săn ảnh cũng như các thiết bị bay không người lái. Bên cạnh đó, tất cả khách mời đều được yêu cầu không sử dụng điện thoại di động trong suốt buổi lễ, giúp khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi được giữ kín trước truyền thông.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của một ê-kíp quay phim chuyên nghiệp do Taylor Swift trực tiếp đầu tư và nắm quyền sở hữu bản quyền ghi hình đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số nguồn tin trong giới giải trí cho rằng nữ ca sĩ có thể phát hành một bộ phim tài liệu về hôn lễ trên nền tảng trực tuyến hoặc tại rạp trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay phía Taylor Swift vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.