Phim Hàn tháng 7: Nam Joo Hyuk - Park Eun Bin thấy ma, Gong Hyo Jin làm sát thủ

HHTO - Trong khi những bộ phim tháng 6 như “Teach You A Lesson”, “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động”… vẫn còn đang “nóng sốt” thì danh sách phim Hàn tháng 7 đã sẵn sàng “lên món”.

The Husband (4/7)

Diễn viên: Nam Gong Min

Chuyện phim The Husband xoay quanh Kang Tae Joo (Nam Gong Min), bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm giám đốc bệnh viện. Vợ anh là chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện. Một ngày nọ, Kang Tae Joo nói với vợ rằng anh muốn ly hôn. Hôm sau, vợ anh đột ngột bị một tên tội phạm nguy hiểm bắt cóc.

Để giải cứu vợ, Kang Tae Joo đã làm mọi cách, kể cả phạm pháp. Oái ăm, điều này khiến anh bị nghi ngờ bắt cóc chính vợ mình, buộc anh phải trốn chạy.

Love In Sync (4/7)

Diễn viên: Kim Myung Soo (L), Kang Min Ah

Yoo Ji An (Kang Min Ah) là cựu thành viên một nhóm nhạc nữ, nay đã trở thành diễn viên hạng A. Cô là một người không có khả năng thấu cảm.

Trái ngược với cô, Cha Eun Hwan (Kim Myung Soo) lại là một người quá nhạy về cảm xúc của người khác. Công việc của anh là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nổi tiếng với phương pháp tư vấn độc đáo. Nhưng do đó, vô tình anh luôn mang gánh nặng cảm xúc của người khác.

Bộ phim hài lãng mạn Love In Sync hứa hẹn sẽ mang đến cho tháng 7 những khoảnh khắc ngọt ngào, kể về hai con người bắt đầu chia sẻ cảm xúc với nhau.

The Apartment Job (11/7)

Diễn viên: Ji Sung, Ha Yoon Kyung, Moon So Ri

Câu chuyện của The Apartment Job xoay quanh cựu trùm băng đảng Park Hae Gang (Ji Sung), hiện đang tranh cử chức đại diện cư dân cho một khu chung cư với âm mưu chiếm đoạt số tiền “quỹ đen” của tòa nhà. Thế nhưng, cuối cùng anh lại hợp tác với cư dân nơi đây để vạch trần những kẻ tham lam, những âm mưu trục lợi.

Ngoài Ji Sung, The Apartment Job còn có sự góp mặt của Ha Yoon Kyung (Extraordinary Attorney Woo) vai Kang Ha Ri - một luật sư đầy tham vọng, Moon So Ri (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) vai Jang Sook Jin - người lắm chuyện trong khu chung cư, biết hầu hết mọi người sống ở đây và cuộc sống hàng ngày của họ.

Dream To You (13/7)

Diễn viên: Hwang In Yeop, Hyeri

Dream To You kể về cuộc hội ngộ sau 15 năm của Woo Su Bin (Hwang In Yeop) và Joo Yi Jae (Hyeri). Thuở thiếu niên, cả hai từng có chung mơ ước là trở thành đạo diễn phim. Nhưng năm 19 tuổi, Woo Su Bin đã đột ngột bỏ đi.

Khi gặp lại nhau ở độ tuổi 30, giờ đây Woo Su Bin đã trở thành một đạo diễn phim, tác phẩm đầu tay của anh đạt được thành công vang dội tại các liên hoan phim quốc tế. Còn Joo Yi Jae đã từ bỏ ước mơ bởi những rào cản của thực tại.

Khi gặp lại sau 15 năm xa cách, họ sẽ chỉ ôn lại chuyện cũ hay sẽ viết tiếp những gì còn dở dang?

The East Palace (17/7)

Diễn viên: Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo

Chuyện phim The East Palace bắt đầu với những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra trong cung điện. Nhà vua bí mật triệu kiến Gu Cheon (Nam Joo Hyuk) - một thợ săn quỷ có khả năng đi vào Cõi Quỷ, và Saeng Gang (Roh Yoon Seo) - một cung nữ có khả năng nói chuyện với người chết và ra lệnh cho họ điều tra về lời nguyền đang ẩn chứa trong cung điện của Thái tử.

Bên cạnh đề tài hấp dẫn và dàn diễn viên nổi tiếng, The East Palace còn hứa hẹn là một phim "đậm mùi tiền". Khi trailer ra mắt, nhiều khán giả đã phải "ồ quao" trước hình ảnh sắc nét cùng kỹ xảo sống động của phim.

Spooky In Love (18/7)

Diễn viên: Park Eun Bin, Yang Se Jong, Ong Seong Wu

Chuyện phim Spooky In Love kể về Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) là người thừa kế một gia tộc tài phiệt. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo, cô che giấu một bí mật, đó là cô có thể nhìn thấy ma.

Ma Gang Wook (Yang Se Jong) là một công tố viên tài giỏi chuyên điều tra các vụ án giết người chưa được giải quyết. Anh ưu tú về thể chất, trí tuệ, và cả tính cách chính trực, không bao giờ lùi bước trước sự bất công.

Thông qua một cuộc gặp gỡ tình cờ và kỳ lạ, Cheon Ma Ri và Ma Gang Wook hình thành nên một mối quan hệ bất ngờ và độc đáo. Họ hợp tác để giải quyết các vụ án bằng cách sử dụng khả năng riêng của mình. Dần dần, họ cũng bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng.

A Shop For Killer 2 (22/7)

Diễn viên: Lee Dong Wook, Kim Hye Jun

Tiếp nối cái kết của phần 1, giờ đây Jeong Ji An (Kim Hye Jun) đã trở thành bà chủ mới của “tiệm tạp hóa” dành cho sát thủ. Trong phần 2, người chú của cô - Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) cũng “trở về từ cõi chết”. Cùng với nhau, hai chú cháu phát động một cuộc tấn công chống lại tập đoàn sát thủ tàn độc đa quốc gia Babylon.

Không có gì phải nói thêm về sức hút của A Shop For Killer 2 khi phần 1 đã quá "cháy". Giờ đây, khán giả chỉ háo hức đếm ngược để đợi được xem những cuộc đối đầu mới trong phần 2.

Love On The Menu (25/7)

Diễn viên: Ahn Hee Yeon (Hani), Ha Seok Jin

Love On The Menu kể về Kim Mu Jin (Ha Seok Jin) là một người đàn ông có xuất thân hoàn hảo, gia đình giàu có. Anh đem lòng yêu Han Kyu Rim (Hani), một cô gái phải làm nhiều công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, "Lọ Lem" đẩy "tổng tài" ra xa, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ.

Một ngày nọ, Kim Mu Jin đột nhiên biến mất, khiến Han Kyu Rim vô cùng đau lòng. 8 năm sau, Kim Mu Jin trở về Hàn Quốc mở một nhà hàng Ý. Hóa ra những năm qua anh đã sang Ý để trở thành đầu bếp. Anh gặp lại Han Kyu Rim, cô đang làm nhân viên tại một cửa hàng bán đồ ăn kèm.

A Bona Fide Killer (31/7)

Diễn viên: Gong Hyo Jin

Khai thác một đề tài hấp dẫn và thú vị, kết hợp chủ đề giữa “gia đình” và “sát thủ”, A Bona Fide Killer xoay quanh một gia đình đã kết hôn được 5 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Người vợ Yoo Bona (Gong Hyo Jin) có một bí mật. Ban ngày, cô là nội trợ kiêm nhân viên văn phòng; ban đêm cô là sát thủ khét tiếng chuyên ám sát những tên tội phạm.

Yoo Bona không tiết lộ danh tính sát thủ của mình cho bất cứ ai, kể cả chồng mình. Nhưng chồng cô là một phóng viên điều tra, một ngày nọ anh nhận được lệnh viết bài về một sát thủ có mật danh Kingfisher. Anh cố gắng tìm ra danh tính thật của nữ sát thủ mà không hề biết đó là người mà anh đã kết hôn.