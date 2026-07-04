"Chó Hoang và Xương" lên sóng, Tống Uy Long liệu có phá vỡ định kiến "đóng đơ"?

HHTO - Nhiều người cho rằng Tống Uy Long không có chút nào giống với nhân vật trong nguyên tác "Chó Hoang & Xương", chưa kể nam diễn viên lâu nay còn bị gắn mác "bình hoa di động". Liệu anh có phá vỡ được định kiến này?

Phim ngôn tình Chó Hoang & Xương đã chốt ngày lên sóng trong tháng 7 này. Khi phim khởi quay, rất nhiều khán giả đã tỏ ý thất vọng vì Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi không hề giống với những gì họ hình dung khi đọc nguyên tác. Bởi trong truyện, nhân vật Trần Dị của Tống Uy Long có ngoại hình phong trần, đậm nét nam tính… trong khi Tống Uy Long lại nhìn đầy vẻ thư sinh, hiền lành.

Tống Uy Long

Kịch bản Chó Hoang & Xương chọn thời điểm những năm 1990, Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) quen biết nhau từ nhỏ do bố mẹ hai bên có qua lại. Lúc đầu, Trần Dị né tránh ghét bỏ Miêu Tĩnh nhưng sau khi bị thương và được cô quan tâm chăm sóc, Trần Dị đã dịu dàng hơn với Miêu Tĩnh.

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi

Biến cố ập đến khi cha Trần Dị qua đời, mẹ Miêu Tĩnh mất tích, để lại hai đứa trẻ bơ vơ, phải nương tựa nhau để lớn lên. Cả hai khó khăn lắm mới có thể trưởng thành một cách tử tế, nhưng số phận éo le vẫn chưa buông tha khi Trần Dị bị vướng vào một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Anh quyết định rời xa Miêu Tĩnh để không làm liên lụy tới cô, âm thầm điều tra kẻ chủ mưu để minh oan cho mình.

Nhiều năm sau, cả hai gặp lại nhau trong hoàn cảnh đầy căng thẳng, khi Miêu Tĩnh đang điều tra về một đường dây buôn lậu do Trương Tân cầm đầu, trong khi Trần Dị cũng nghi ngờ kẻ này gây ra vụ cháy năm xưa. Chẳng dễ dàng gì cho cặp đôi khi đối mặt với một tên tội phạm lão luyện, nhưng cuối cùng Trần Dị và Miêu Tĩnh cũng có thể ở bên nhau.

Các fan phim Hoa ngữ có thể tìm xem bản phụ đề/ thuyết minh tiếng Việt của phim trên VieON từ ngày 05/07/2026.

Khi đọc nội dung, nhiều người đã thấy vai Trần Dị có nhiều nét tương đồng với Lăng Tiêu mà Tống Uy Long đảm nhận trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Cả hai chàng trai đều thân thiết với nữ chính từ khi còn nhỏ, sống chung một chỗ, lớn lên như anh em một nhà và sau này bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng Trần Dị có cuộc sống phức tạp, lưu lạc nhiều nơi, trải qua nhiều biến cố nên cũng khó thể hiện hơn. Trong khi vai Miêu Tĩnh thì rất hợp với khí chất và ngoại hình của Trương Tịnh Nghi, nên sức ép dành cho Tống Uy Long đang lớn hơn.