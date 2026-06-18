Hé lộ tên bài hát chủ đề ATVNCG 2026, dàn Anh Tài lần lượt "rò rỉ" đội hình

HHTO - Ban tổ chức vừa công bố poster ca khúc chủ đề "Hỏa Tâm" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Chưa đợi chương trình lên sóng, nhiều Anh Tài đã bắt đầu "rò rỉ" đội hình công diễn bằng những gợi ý khiến khán giả phải liên tục "nhảy số".

Poster ca khúc chủ đề Hỏa Tâm của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Bên cạnh những lời khen dành cho "giao diện" của dàn nghệ sĩ, khu vực thảo luận dưới bài đăng lại bất ngờ trở thành nơi diễn ra một cuộc "giải mã" đội hình đầy thú vị.

Bài hát chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mang tên Hỏa Tâm.

Người mở màn cho chuỗi "thử thách bẻ não" này là Anh tài Đông Hùng với dòng định vị mang tính hình học không gian: "Thả hint nhóm công diễn của tôi: 1 người khu hơi chếch phải, 1 người khu phải hơn chút, và một chú tài". Thay vì tiết lộ danh tính cụ thể, nam ca sĩ lựa chọn cách mô tả vị trí đứng, khiến người hâm mộ phải liên tục phóng to hình ảnh để đối chiếu tọa độ.

Trong khi khán giả còn đang loay hoay với các hướng "chếch phải", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại đưa ra một phương án có phần gọn gàng hơn: "Hint nhóm tôi: 2 người bên phải tôi, 1 người bên trái tôi". Phía dưới dòng trạng thái này, một tài khoản hài hước nhận xét: "Gọn ha chú", ngụ ý rằng cách khoanh vùng tưởng như đơn giản của tác giả Nhật Ký Của Mẹ thực chất lại mở ra một ma trận dự đoán mới.

Gợi ý "gọn ơ" của "Cụ" Chung khiến khán giả dễ khoanh vùng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, nghệ sĩ violin Hoàng Rob tiếp tục bổ sung dữ liệu cho các "thám tử Gai Con" bằng một bài toán phân loại màu sắc: "Hint công diễn của nhóm mình: 3 người mặc đồ đen, 1 người ở cùng khu".

Không tiết lộ trực diện nhưng cũng chẳng để khán giả phải chờ trong im lặng, dàn Anh Tài K26 đang chọn cách úp mở vừa đủ để tránh bị gọi tên trong những chiếc "ban biển" của chương trình. Phần còn lại có lẽ phải đợi đến ngày chương trình chính thức phát sóng mới có lời giải đáp.