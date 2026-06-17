Tinh Hà Say Hi lộ manh mối đội hình Live Stage 1, "nhá hàng" qua cách đăng ảnh?

HHTO - Các fan cho rằng đội hình 6 nhóm vòng Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" đã được hé lộ qua gói sản phẩm mới cũng như hình ảnh đăng trên trang mạng xã hội chính thức.

Cụ thể, nhiều người hâm mộ đã phát hiện thông tin thú vị bên trong gói sản phẩm Supreme Package của Tinh Hà "Say Hi". Ngoài mức giá và các vật phẩm đi kèm, một thông tin khác được ai nấy dành sự quan tâm chính là các set được chia ra thành từng nhóm Anh trai khác nhau.

Từ đó, nhiều khán giả nghi ngờ rằng đây là thông tin chia đội cho vòng Live Stage 1 sắp tới của Tinh Hà "Say Hi". Chưa kể, những cái tên được nhắc đến đầu tiên (Quang Hùng MasterD, Song Luân, JSOL, Dương Domic, WEAN và Captain Boy) rất có thể là đội trưởng.

Thông tin sản phẩm chia thành 6 set, nhiều khả năng là 6 đội vòng Live Stage 1.

Tuy vậy, các khán giả yêu thích Tinh Hà "Say Hi" lại không quá bất ngờ nếu như đây thật sự là đội hình chia nhóm vòng Live Stage 1. Bởi lẽ trước đó, chương trình được cho là đã tung ra những "manh mối", hé lộ đội hình tương tự. Cách đăng hình ảnh các Anh trai theo từng nhóm cụ thể chính là một gợi ý được người hâm mộ "bắt bài".

Đội hình các đội vòng Live Stage 1 được cho là đã xuất hiện qua các đăng ảnh của chương trình.

Nếu đây là sự thật, người hâm mộ Tinh Hà "Say Hi" sẽ đón chào nhiều tổ hợp thú vị cho vòng Live Stage 1. Quang Hùng MasterD có cơ hội làm việc với những gương mặt mới, hoặc màn tái hợp của "Dương Kiều" Dương Domic - Pháp Kiều, nhóm nhỏ Hermosa gồm buitruonglinh và Sơn.K... hứa hẹn mang đến những sân khấu bùng nổ. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên trong tháng 7/2026.