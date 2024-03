Đằng sau màn trình diễn của Rihanna tại Ấn Độ: Phi vụ mở rộng đế chế mỹ phẩm tỷ đô?

HHT - Mới đây, Rihanna đã trình diễn trong lễ cưới của cặp đôi Anant Ambani và Radhika Merchant tại Ấn Độ. Với lần trở lại này, Rihanna vẫn chứng minh được sức hút của mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây còn là bước đệm để cô nàng đưa thương hiệu Fenty Beauty tiến sâu vào thị trường châu Á.

Nữ ca sĩ kiêm "bà chủ" thương hiệu Fenty - Rihanna đã biểu diễn tại một bữa tiệc xa hoa nằm trong chuỗi lễ kỷ niệm dành cho cặp đôi sắp cưới là Anant Ambani và Radhika Merchant.

Đám cưới chính thức của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tại Mumbai. Danh sách khách mời gồm gần 1200 người bao gồm Rihanna cùng tỷ phú Bill Gates, tỷ phú Mark Zuckerberg, Sunder Pichai, Ivanka Trump và ngôi sao điện ảnh Bollywood Shah Rukh Khan.

Tại bữa tiệc trước lễ cưới này, Rihanna mặc trang phục truyền thống trong văn hóa Ấn Độ và đi chân trần để biểu diễn. Cô nàng đem đến hàng loạt các ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Work, Umbrella, Diamonds hay B*tch Better Have My Money. Lâu ngày không trình diễn, Rihanna bị dân mạng chê là hát và tương tác kém nhiệt, chưa xứng tầm với một ngôi sao hạng A.

Về lễ cưới, Anant là con trai của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - chủ tịch tập đoàn Reliance Industries và cô dâu Radhika là con gái của giám đốc tập đoàn Encore Healthcare. Đây có thể coi là đám cưới của thập kỷ này tại đất nước Ấn Độ. Theo nguồn tin thân cận, với sự kiện lần này, Ambani đã phải bỏ ra 6,3 triệu USD (khoảng 150 tỷ đồng) để mời Rihanna biểu diễn tại đây.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với mức thù lao như vậy vẫn chưa xứng tầm để cô nàng quay lại sân khấu khi đang điều hành một thương hiệu làm đẹp tỷ đô - Fenty Beauty. Vì vậy, một số người nghĩ rằng buổi diễn này chính là một thương vụ để đưa mỹ phẩm Fenty Beauty tiến vào thị trường Ấn Độ và sau đó phủ sóng toàn bộ khu vực châu Á.

Đúng như dự đoán, ngày 7/3, các sản phẩm của Fenty Beauty sẽ được phân phối vào trong thị trường Ấn Độ thông qua công ty Nykaa. Giọng ca Umbrella chia sẻ về việc này: "Fenty Beauty được ra đời với mục tiêu mang đến sự toàn diện cho mọi người. Mở rộng sang thị trường Ấn Độ thật sự thú vị bởi vì càng nhiều người sẽ cảm thấy được xinh đẹp, được công nhận và mạnh mẽ bất kể sắc tộc, văn hóa, màu da hay phong cách của họ là gì."

Ngoài ra, cô nàng sẽ dự lễ cưới chính thức của cặp đôi vào ngày 12 tháng 7 với hàng loạt giới nhà giàu trên thế giới. Nhiều người nhận định lễ cưới này chính là mục tiêu của Rihanna để làm thân với hội nhà giàu, đặt nền tảng để trở thành đối tác trong việc phân phối và quảng cáo các sản phẩm của chính mình.