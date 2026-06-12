Đang viral trên "thành phố Sợi chỉ": Thiết kế áo dài nam chiết eo gây tranh cãi

HHTO - Mẫu áo dài nam của nhóm các bạn trẻ hút tới hơn 122 nghìn lượt xem trên nền tảng Threads. Chi tiết chiết eo gây tranh cãi vì bị cho là "không thuận mắt", làm mất đi sự nam tính, khiến người mặc trông "ẻo lả".

Cộng đồng thời trang trên mạng xã hội Threads những ngày qua "chia phe" tranh cãi vì một thiết kế khác lạ. Mẫu trang phục được giới thiệu bởi một thương hiệu thời trang của nhóm các bạn trẻ sinh vào những năm 2000. Chi tiết chiết eo trên thân áo vừa là điểm đặc biệt của thiết kế nhưng đồng thời cũng trở thành tâm điểm gây tranh luận. Bài đăng hiện ghi nhận hơn 122 nghìn lượt truy cập cùng hàng trăm bình luận trái chiều.

Mẫu trang phục giữ lại nhiều đặc điểm quen thuộc của áo dài truyền thống như tay liền, hàng khuy lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và tà áo dài. Tuy nhiên, thay vì phom dáng suông thẳng thường thấy, đội thiết kế bổ sung chi tiết chiết ben (chít ben) ở eo nhằm tạo đường cong rõ nét cho người mặc.

Thương hiệu cho rằng đây là một sự "vay mượn có mục đích, chọn lọc", giúp tôn dáng người mặc đồng thời mang đến một hướng tiếp cận mới cho trang phục Việt trong bối cảnh hiện đại. "Các anh cũng có quyền khoe thân hình nở nang, ba vòng đẫy đà mà." - thương hiệu viết trong một bài đăng khác về cùng kiểu thiết kế này.

Chính chi tiết này lại là nguyên nhân khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến phản đối ý tưởng này của thương hiệu trẻ, cho rằng việc chiết eo đã làm thay đổi tinh thần vốn có của áo dài nam.

Theo họ, vẻ đẹp của áo dài nam nằm ở phom dáng rộng rãi, cân đối giữa phần vai và tà áo, tạo nên cảm giác đĩnh đạc, trang trọng. Các ý kiến cho rằng sự cách tân chỉ nên dừng lại ở việc thử nghiệm chất liệu mới hoặc phá cách khi phối cùng quần jeans, quần túi hộp.

Không ít bình luận nhận xét thiết kế mới khiến người mặc trông "ẻo lả" vì làm mất đi vẻ mạnh mẽ được gắn với hình ảnh nam giới trong trang phục truyền thống.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân "Threads city" lại cho rằng phản ứng gay gắt đối với chi tiết chiết eo phản ánh định kiến giới cũ kỹ.

Các tín đồ thời trang cũng dẫn chứng rằng kỹ thuật chiết eo đã phổ biến trong thời trang nam hiện đại. Từ âu phục phương Tây như áo blazer, vest cho đến sơ mi dáng slim-fit đều sử dụng các đường chiết nhằm tạo tỷ lệ vai rộng, eo gọn.

Ngay cả những hình tượng nam tính kinh điển như Superman, Captain America hay Batman cũng được xây dựng trên cấu trúc hình thể chữ V có vòng eo nhỏ hơn đáng kể so với phần vai. Theo đó, chiết eo không đồng nghĩa với việc làm suy giảm tính nam, mà chỉ là một thiết kế nhằm tôn vóc dáng người mặc.

Về quan điểm nói rằng "áo dài chiết eo cho nam làm mất đi nét đẹp truyền thống", cư dân mạng phản bác rằng áo dài hiện đại bản thân đã là kết quả của nhiều lần cải biến từ các hình thức trang phục trước đó.

Có thể kể đến áo dài Lemur của họa sĩ Nguyễn Cát Tường hay áo dài raglan ra đời vào đầu thập niên 1960. Các cải tiến đều từng bị hoài nghi vì quá mới mẻ so với chuẩn mực đương thời nhưng sau đó đều trở thành những cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của áo dài Việt. Theo đó, nhiều yếu tố ngày nay được xem là "truyền thống" thực chất cũng từng là sản phẩm của đổi mới.

Dẫu vậy, việc có tiền lệ lịch sử không đồng nghĩa rằng mọi thử nghiệm đều sẽ thành công. Nhiều người nói rằng áo dài nam chiết eo có thể không phải điều cấm kỵ về mặt văn hóa hay lịch sử nhưng xét về góc độ kỹ thuật, thiết kế viral trên còn nhiều điểm trừ.

Cách xử lý chất liệu khiến phần lưng, eo tạo ra nếp nhăn và độ phồng thiếu hợp lý. Điều này khiến tổng thể trông gượng gạo thay vì thanh thoát. Nói cách khác, vấn đề nằm ở cách hiện thực hóa hơn là bản thân ý tưởng.