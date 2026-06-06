Hậu ồn ào về phong cách, "nàng thơ Miu Miu" Lưu Hạo Tồn bất ngờ thăng hạng

HHTO - Sau nhiều tranh cãi về phong cách, bộ ba đại sứ Miu Miu lứa sau 2000 gồm Lưu Hạo Tồn, Triệu Kim Mạch, Lý Canh Hy có màn thăng hạng nhan sắc khiến C-net trầm trồ.

Sau Paris và New York, dự án nghệ thuật tương tác Tales & Tellers của Miu Miu tiếp tục hành trình tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải. Không chỉ gây chú ý bởi không gian sắp đặt mang tính nhập vai, sự kiện còn trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám đổ bộ.

Triệu Kim Mạch là cái tên gây bất ngờ nhất nhì tại sự kiện khai mạc của nhà mốt nhờ sự tiến bộ bất ngờ trong tạo hình. Nữ đại sứ xuất hiện với set đồ mang đậm tinh thần preppy đặc trưng của Miu Miu.

Netizen nhận xét bộ trang phục nhiều lớp, cầu kỳ nhưng được sắp xếp khéo léo tạo ra hiệu ứng thị giác thú vị. Nữ chính Anh Đào Hổ Phách chọn kiểu tóc bob ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, đôi bông tai ngọc trai nhỏ trở thành điểm nhấn tinh tế.

Cư dân mạng trên Weibo nhận xét đây là bộ cánh Miu Miu hiếm hoi giúp Triệu Kim Mạch tỏa sáng trong thời gian gần đây. Sau những tranh luận về phong cách thời trang trước đó, lần xuất hiện tại Thượng Hải được xem là màn lấy lại phong độ của nữ đại sứ sinh năm 2002.

Sau thành công của dự án Chủ Giác, Lưu Hạo Tồn xuất hiện tại sự kiện Miu Miu trong trang phục mang năng lượng tươi sáng của mùa Hè. Nữ đại sứ diện thiết kế váy trắng dáng tối giản có phom dáng suông rộng, viền ren.

Chi tiết gây chú ý nằm ở áo bikini xanh thấp thoáng bên trong, tạo hiệu ứng phân tầng màu sắc thời thượng. Hoàn thiện tạo hình, nữ đại sứ xách túi hộp màu be, đi giày lười phối tất xám cao cổ "cộp mác" Miu Miu Girl. Nàng thơ Gen Z ghi điểm nhờ chọn tóc xoăn sóng nhẹ, cài nơ trắng, có khoảnh khắc bừng sáng qua ống kính truyền thông.

Lý Canh Hy có hướng tiếp cận khác biệt so với dàn tiểu Hoa lứa 2000 cùng sự kiện. Ảnh hậu Gen Z nổi bật nhờ mái tóc pixie ngắn cá tính, diện trang phục mang hơi hướng học đường nhưng được xử lý tối giản, hiện đại.

Vương Nguyên - sao nam có quan hệ thân thiết với nhà mốt Ý, gây sốt nhờ tạo hình ấn tượng. Trên Weibo, chủ đề liên quan đến Vương Nguyên tại sự kiện ghi nhận hơn 15 triệu lượt xem.

Nam đại sứ phối áo sweatshirt xanh cobalt và quần short kaki rộng, gắn charm móc len hình hoa dễ thương. Công thức phối đồ này từng giúp Vương Nguyên nhận nhiều lời khen tại Paris Fashion Week Thu Đông 2025. Điểm khác biệt trong lần xuất hiện mới nhất nằm ở mái tóc nhuộm vàng sáng giúp nam idol được khen ngợi như "hoàng tử bước ra từ truyện tranh".

Minnie (G)-IDLE - đại sứ lâu năm của nhà mốt Miu Miu duy trì phong độ thời trang. Mỹ nữ người Thái mang đến hình ảnh nữ sinh thời thượng với chân váy sơ mi xanh kẻ caro, áo cardigan xanh olive.

Netizen xứ Trung bất ngờ về sự tiến bộ trong phong cách thời trang của dàn đại sứ, bạn thân thương hiệu Miu Miu. Trước đó, nhà mốt bị chỉ trích dữ dội vì gu thẩm mỹ "khó hiểu", như cố tình "phong ấn" dàn sao xứ Trung qua hàng loạt bộ ảnh quảng bá, tạp chí.

Tại triển lãm Tales & Tellers Thượng Hải, phần lớn nghệ sĩ đều xuất hiện trong những trang phục dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Miu Miu qua các chi tiết đặc trưng như tất cao cổ, giày lười hay mẫu tạp dề. Ngay cả bộ ảnh studio về outfit cũng được cho là có đầu tư hơn đáng kể về bối cảnh, ánh sáng. Sắc xanh dương trở thành gam màu chủ đạo xuyên suốt sự kiện, được biến tấu theo tinh thần tri thức, hoài niệm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và hiện đại đặc trưng của Miu Miu.