Danh ca Coco Lee qua đời, Lưu Nhã Sắt bàng hoàng vì lời hẹn gặp đã mãi không thành sự thật

HHT - Gia đình của Coco Lee cho biết cô đã phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, cho đến khi bệnh tình trở nặng vào mấy tháng trở lại đây.

Chị gái của Coco Lee - Lý Tư Lâm khiến truyền thông châu Á chấn động khi thông báo tin buồn - nữ ca sĩ người Hồng Kông - Coco Lee đã qua đời vào ngày 5/7 sau khi quyết định tự sát tại nhà riêng.

Theo như lời kể của gia đình, nữ ca sĩ đã phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, vài tháng trở lại đây, bệnh tình của nữ diva bắt đầu có xu hướng trở nặng. Giọng ca A Love Before Time đã tìm đến các chuyên gia trị liệu để chống chọi với căn bệnh nhưng vẫn không thể cải thiện. Đến ngày 2/7, khi được phát hiện tại nhà riêng, gia đình đã nhanh chóng đưa Coco vào bệnh viện, dù vậy, cô đã ra đi sau vài ngày hôn mê.

Khán giả Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của Coco Lee. Khi còn tại thế, cô được biết đến với hình tượng tươi sáng, là người mở đường để ca sĩ Hoa ngữ đến gần hơn với thị trường âm nhạc quốc tế, đồng thời, cô luôn nỗ lực để khiến người Trung Quốc tự hào. Đáng tiếc hơn, lẽ ra năm nay sẽ là năm kỷ niệm sự nghiệp ca hát của Coco tròn 30 năm.

Thêm vào đó, người hâm mộ của nữ danh ca tài năng ngậm ngùi vì dù có sự nghiệp ổn định, nhưng đường tình duyên của cố ca sĩ lại có nhiều bất trắc. Trong 12 năm hôn nhân cùng chồng là doanh nhân Bruce Rockowitz, cô đã nhiều lần phải thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng vẫn không thể có con. Thêm vào đó, nỗi đau đớn khi chứng kiến chồng ngoại tình đã khiến cô quyết định ly hôn. Người hâm mộ tin rằng hôn nhân không suôn sẻ cũng là một trong những nguyên do dẫn đến căn bệnh của nữ ca sĩ.

Lưu Nhã Sắt cũng thể hiện sự bàng hoàng trên Weibo cá nhân sau khi nhận tin Coco Lee qua đời: "Tôi điên mất thôi! Chị Coco, chị nói đợi dịp sẽ gặp lại nhau hôm 25/6 cơ mà. Sao giờ lại như vậy? Sao vậy chị? Em vẫn không dám tin, mong chị ở thế giới khác sẽ bình an".

Lưu Nhã Sắt đính kèm bài đăng là đoạn chat mà Coco Lee khen ngợi sân khấu Đao Mã Đán mà Nhã Sắt đã biểu diễn trong công diễn 4 Đạp Gió 2023. Coco Lee và Châu Kiệt Luân từng cùng trình bày ca khúc này.

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hồng Kông (Trung Quốc) và bắt đầu con đường âm nhạc vào năm 1994. Trong gần 30 năm hoạt động, cô phát hành hơn 15 album với nhiều bản hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way... Trong đó, single Do You Want My Love của cô đã xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ vào tháng 12 năm 1999. Bên cạnh đó, Coco cũng là người lồng tiếng cho vai Mulan phiên bản tiếng Quan Thoại trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney.