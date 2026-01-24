Đề cử hoạt hình Oscar 2026: Fan Thanh Gươm Diệt Quỷ nổi giận, fan Na Tra “góp lửa”

HHTO - Sau khi Oscar 2026 công bố các đề cử ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, các nền tảng MXH trở nên vô cùng “nhộn nhịp”. Fan “KPop Demon Hunters” hát vang, fan “Thanh Gươm Diệt Quỷ” nổi giận, cùng lúc đó fan “Na Tra 2” góp thêm chút “lửa”...

Mới đây, danh sách đề cử cho giải Oscar lần thứ 98 đã được công bố. Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, có 5 ứng cử viên đã được nêu tên.

Nổi bật nhất trong số đó là KPop Demon Hunters và Zootopia 2. Trong khi KPop Demon Hunters thiết lập kỷ lục là phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix với số lượt xem khủng đạt hơn 500 triệu (tính đến cuối năm 2025); thì Zootopia 2 oanh tạc phòng vé toàn cầu với 1,43 tỷ đôla thu được, xếp thứ 2 trong danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Có thể “kém tiếng” và “kém miếng” hơn nhưng hai ứng cử viên sau đây lại được đánh giá cao bởi sự độc đáo về đồ họa và sâu sắc về nội dung. Đó là Arco và Little Amélie or The Character of Rain.

Câu chuyện của Arco mang màu sắc viễn tưởng, kể về một cậu bé khi khoác lên người chiếc áo choàng màu cầu vồng cậu có thể bay và thậm chí là quay ngược thời gian. Còn Little Amélie or The Character of Rain được chuyển thể từ tiểu thuyết The Character of Rain của nhà văn đoạt giải thưởng Amélie Nothomb, lấy cảm hứng từ những năm đầu đời của tác giả khi ở Nhật Bản.

So với bốn ứng cử viên trên, Elio có “danh tiếng” với phần đông khán giả đại chúng, bởi tác phẩm đến từ Pixar - hãng phim hoạt hình đã mang đến những siêu phẩm như Toy Story, Inside Out… Tuy nhiên, xét về nội dung, Elio đang bị đánh giá thấp nhất. Phim không tệ, nhưng không có gì đặc biệt hay độc đáo. Xét đến việc tác phẩm đến từ Pixar, Elio được coi là “nỗi thất vọng”.

Bên dưới các bài đăng trên MXH về hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất Oscar 2026, đông đảo netizen bình luận rôm rả. Khá đông ý kiến đoán rằng KPop Demon Hunters sẽ giành chiến thắng. Trong năm 2025, bộ phim hoạt hình kết hợp giữa âm nhạc và văn hoá KPop này đã tạo nên một cơn sốt thật sự. Không chỉ phim đạt số lượt xem khủng trên Netflix, nhạc phim của KPop Demon Hunters cũng có sức sống riêng, đặc biệt ca khúc Golden còn đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100.

Zootopia 2 cũng được cho là có cơ hội giành chiến thắng tại Oscar 2026. Cuộc phiêu lưu mới của Thỏ Judy và Cáo Nick được đánh giá vẫn vui nhộn, hấp dẫn, cất giấu những thông điệp sâu sắc. Ở giải Quả Cầu Vàng 2026 mới diễn ra gần đây Zootopia 2 đã thua KPop Demon Hunters, nhưng có thể tới Oscar 2026 phim sẽ “lật kèo”.

Bên cạnh đó, cũng có không ít netizen bình luận rằng Oscar không phải là sân chơi của độ nổi tiếng hay các con số đạt được, mà là chất lượng - đặc biệt là sắc màu riêng của tác phẩm. Như trường hợp của Flow tại Oscar 2025, bộ phim không có lời thoại về chuyến phiêu lưu của một chú mèo đã giành chiến thắng đầy thuyết phục bởi câu chuyện đơn giản nhưng hết sức tinh tế, sâu sắc. Do đó, Arco hay Little Amélie or The Character of Rain cũng được đánh giá là những ứng cử viên mạnh tại Oscar 2026.

Trên MXH cũng có không ít những ý kiến bức xúc, cho rằng có nhiều tựa phim xứng đáng có mặt trong danh sách đề cử nhưng Oscar 2026 đã gạt đi như: Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Chainsaw Man: Reze Arc, Na Tra: Ma Đồng Náo Hải, The Bad Guy 2… Trong số đó, phim hoạt hình đến từ châu Á chiếm áp đảo.

Có thể nói năm 2025 vừa qua là một năm “nở hoa” của phim hoạt hình châu Á. Trong Top 10 phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2025, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đứng thứ 7 với 721 triệu đôla, còn Na Tra: Ma Đồng Náo Hải chễm chệ ở vị trí số một với 2,15 tỷ đôla “cá kiếm”.

Không chỉ thành công ở phòng vé, những phim hoạt hình này còn được đánh giá cao bởi đồ họa sắc sảo, cốt truyện lôi cuốn… Các tình tiết phim được đem ra bàn luận sôi nổi trên MXH ngay cả khi phim đã ngừng chiếu ngoài rạp.

Lễ trao giải Oscar 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3.

Một số bình luận của netizen:

“Đề cử của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã bị cướp trắng trợn!”

“Oscar quả là một trò đùa khi không đưa Thanh Gươm Diệt Quỷ vào danh sách đề cử.”

“Sao không có tựa phim anime nào? Thanh Gươm Diệt Quỷ đâu? Chainsaw Man đâu? Alô???”

“Na Tra 2 bị gạt ra ngoài cuộc chơi vì nó là phim Trung Quốc hả?”

“Giải Oscar ghét anime, giờ thì tôi dám chắc thế!”

“Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành thật khó để đánh giá nó như một phim độc lập, nên nó không được đề cử cũng đúng mà.”

“Chắc KPop Demon Hunters sẽ thắng đấy.”

“Tôi thấy KPop Demon Hunters có nhạc hay thôi chứ nội dung có gì đâu trời?”

“Tại sao Elio lại có mặt ở đây?”

“Có Elio nhưng lại không có Thanh Gươm Diệt Quỷ, Chainsaw Man, Na Tra 2? Ối gì thế!?!”

“The Bad Guys 2 nên thế chỗ cho Elio. Disney mua suất này đấy à? DreamWorks lại bị đối xử bất công lần nữa.”

“Tôi muốn đòi công bằng cho Na Tra: Ma Đồng Náo Hải!!!”

“Tôi thấy Zootopia 2 không hay bằng phần 1, nó cũng không nên được đề cử.”