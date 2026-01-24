Có nhan sắc có khí chất, cớ sao “tiểu Lưu Diệc Phi” mãi chưa thành công?

HHTO - Được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi” hẳn hoi, nhưng vì sao Vương Sở Nhiên mãi chưa bứt phá? Phim mới Minh Nguyệt Lục liệu có giúp cô thăng hạng?

C-Biz không thiếu các nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng chỉ có Vương Sở Nhiên được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp hài hòa với ngũ quan thanh tú, khí chất tao nhã rất hợp đóng phim cổ trang. Thậm chí Vương Sở Nhiên còn có lợi thế vóc dáng hơn đàn chị khi cao 1m73.

Vương Sở Nhiên có nét đẹp gợi nhớ đến Lưu Diệc Phi

Biệt danh “tiểu Lưu Diệc Phi” cùng nhan sắc vượt trội giúp Vương Sở Nhiên nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng cho đến lúc này, cô vẫn chưa có vai chính nào ấn tượng. Khánh Dư Niên 2 rất thành công nhưng Vương Sở Nhiên chỉ là nữ phụ, hoặc Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thì khán giả chỉ nhớ tới diễn xuất “dầu mỡ” của Dương Dương và tin đồn tình cảm giữa Dương Dương, Vương Sở Nhiên mà thôi.

Nhưng đến giờ cô vẫn chưa có vai diễn ăn khách

Hiện giờ, Vương Sở Nhiên đang tham gia phim cổ trang Minh Nguyệt Lục. Cô đóng vai tiểu thư Ngụy Thái Vi thời Minh, có gia đình bị kẻ gian hãm hại và chỉ còn mình Thái Vi sống sót. Nàng xin làm cung nữ để tìm cách báo thù, cùng với Đốc công Uông Đại Hạ lên kế hoạch hạ bệ đối thủ.

Nhưng chẳng ngờ mọi chuyện đổ bể, Thái Vi bỏ mạng. Số phận đã đưa Thái Vi hồi sinh, lại vào Hoàng cung và ngỡ ngàng phát hiện Đốc công Uông Đại Hạ tài giỏi nay trở thành kẻ ăn chơi lêu lổng. Vậy là Thái Vi vừa phải tìm cách kéo Uông Đại Hạ về lại chính đạo, vừa tiếp tục dò la tung tích kẻ thù.

Phim Minh Nguyệt Lục đang quay

Vốn có gương mặt đậm chất cổ trang, Vương Sở Nhiên lại càng xinh đẹp thoát tục khi khoác lên trang phục thời Minh. Nhiều khoảnh khắc nữ chính Thái Vi đi dưới trời tuyết được khán giả khen là đẹp như tranh thủy mặc và Vương Sở Nhiên đúng là đại mỹ nhân trong sách bước ra.

Vương Sở Nhiên còn nhiều dự án đang xếp hàng ra mắt

Ngoài Minh Nguyệt Lục, Vương Sở Nhiên còn có bốn dự án nữa đang chờ ngày lên sóng là Phong Ảnh Nhiên Mai Hương, Tình Yêu Có Pháo Hoa, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn khiến khán giả càng tin rằng 2026 sẽ là năm bùng nổ của “tiểu Lưu Diệc Phi”.