Không còn là “nam thần kinh”, Ngao Thụy Bằng cực ngầu trong Bất Nhị Chi Thần

HHTO - Khán giả vẫn cứ nhớ đến Ngao Thụy Bằng như chàng trai tưng tửng hài hước, nên ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy phiên bản tổng tài lịch lãm của anh trong phim mới.

Ngao Thụy Bằng đã có năm 2025 cực thành công với Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Triều Tuyết Lục, chưa kể khán giả cũng rất thích thú với hình tượng hài hước, tưng tửng của Ngao Thụy Bằng ở ngoài đời. Nam diễn viên có nhiều video vô tri, những hành động bày trò nghịch ngợm nên còn được netizen gọi vui là “nam thần kinh” của C-Biz.

Ngao Thụy Bằng rất hài hước

Nhưng khi nhà sản xuất Bất Nhị Chi Thần tung ra loạt ảnh và clip mới của Ngao Thụy Bằng, mọi người lại bất ngờ hơn nữa vì không ngờ “nam thần kinh” lại biến hình thành tổng tài lạnh lùng, lịch lãm và siêu ngầu. Ngao Thụy Bằng mặc áo khoác dài, đứng bên cạnh trực thăng đậu trên đỉnh tòa tháp chọc trời, phóng mắt nhìn xa xăm khiến khán giả tha hồ xuýt xoa trước hình ảnh sang chảnh.

Netizen xuýt xoa trước phiên bản tổng tài của anh

Trong phim, Ngao Thụy Bằng vào vai tổng tài lạnh lùng Sầm Sâm, theo lệnh gia đình nên phải cưới cô tiểu thư đanh đá, hay đòi hỏi Quý Minh Thư. Cả hai đều biết cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho cả hai gia tộc, nên bên ngoài vẫn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, về nhà thì đầy xa cách. Nhưng dần dà, Sầm Sâm nhận ra cô vợ hờ của mình lại rất lương thiện, ấm áp chứ không hề đỏng đảnh. Còn Quý Minh Thư lại phát hiện chàng tổng tài bên ngoài có vẻ lắm mưu kế nhưng tốt bụng và còn nấu ăn ngon. Vẫn biết rằng ai rung động trước sẽ là người thua trong ván bài sắp đặt này, nhưng cả hai bên đều sẵn sàng thua.

Sầm Sâm đi làm bằng máy bay riêng

Phim ngôn tình Hoa ngữ không thiếu kịch bản về tổng tài, nhưng Bất Nhị Chi Thần vẫn gây choáng vì độ chịu chơi. Đoàn làm phim đã thuê hẳn một khu resort sang trọng làm bối cảnh dinh thự mà hai vợ chồng Sầm Sâm, Minh Thư ở. Trang phục, phụ kiện của hai nhân vật chính cũng toàn đồ cao cấp, đủ để khán giả thấy phim giống như những gì nguyên tác miêu tả.