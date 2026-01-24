Nhan sắc Justin Bieber năm 2016 "là thần", hình ảnh phủ sóng các tiệm hớt tóc

Thời điểm trào lưu "hoài niệm 2016" đang rầm rộ khắp toàn cầu và ngay tại Việt Nam, cái tên Justin Bieber lại được nhiều cư dân mạng nhắc đến. Thời điểm 10 năm trước, nam ca sĩ "tung hoành" làng nhạc thế giới với các ca khúc trong album Purpose, đạt nhiều thành tích khủng và còn được xem là thời kỳ "đỉnh cao nhan sắc" của chính anh.

Justin Bieber được nhắc đến trong trào lưu "hoài niệm 2016". Nguồn: @hymenpill

Trên các trang mạng xã hội TikTok hay Threads, nhiều khán giả đề cập đến Justin Bieber như một người đi đầu về phong cách trong năm 2016. Không còn để tóc ngố như thời điểm ra mắt, Bieber chuyển sang hình tượng "phá cách" hơn với kiểu tóc undercut, mái dài kèm với nhuộm vàng, tạo nên trào lưu khủng thời điểm đó. Hình ảnh của anh trong những MV như What Do You Mean hay các chuyến lưu diễn trở thành cơn sốt.

Nhan sắc Justin Bieber thời điểm 2016 gây sốt toàn cầu.

Thực chất kể từ trước năm 2016, hình ảnh của Justin Bieber đã được yêu thích rộng rãi khắp nơi. Với album Believe, nam ca sĩ gây sốt với mái tóc ngắn trưởng thành, cuốn hút và ghi dấu ấn trong các MV như As Long As You Love Me, Beauty and a Beat... Thậm chí tại Việt Nam, hình ảnh giai đoạn này của anh cũng thường xuyên xuất hiện tại các tiệm hớt tóc.

Justin Bieber từng sở hữu lượng người hâm mộ khủng vì độ điển trai và nhạc hay.

Hình ảnh của Justin Bieber xuất hiện trong nhiều tiệm hớt tóc nam tại Việt Nam.

Với album Purpose, Justin Bieber đã lập được 8 kỷ lục Guinness, trong đó có các con số lượt nghe khủng trên Spotify, cũng như có đến 17 ca khúc cùng lúc góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Giờ đây khi cộng đồng mạng khắp nơi đang nhung nhớ thời điểm 2016 thì Justin Bieber trở thành nhân vật không thể thiếu, là tuổi thơ và thanh xuân của hàng triệu khán giả trên thế giới.

Justin Bieber lập 8 kỷ lục Guinness với album Purpose vào năm 2016.

Hiện tại sau 10 năm, Justin Bieber đã có gia đình nhỏ của mình bên cạnh bà xã Hailey Bieber. Anh cũng không hoạt động âm nhạc năng nổ như trước, dành thời gian làm chồng, làm cha và chỉ trở lại với đam mê nếu có dịp đặc biệt hoặc đúng thời điểm.