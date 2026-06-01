Đề thi Văn vào lớp 10 ở Hải Phòng chọn chủ đề tình mẹ, lòng biết ơn gia đình

HHTO - Sáng nay 1/6, các thí sinh 2K11 tại Hải Phòng đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Đề thi được đánh giá nhẹ nhàng, giàu cảm xúc khi xoay quanh hình ảnh lời ru của mẹ và sự thấu hiểu công lao cha mẹ trong cuộc sống hiện đại.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng năm nay gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn, thời gian làm bài 120 phút. Ngay sau khi kết thúc giờ thi, nhiều thí sinh nhận xét đề không quá đánh đố, nội dung gần gũi với đời sống nên khá dễ bày tỏ cảm xúc cá nhân.

Ở phần Đọc hiểu (4 điểm), ngữ liệu được sử dụng là bài thơ Câu hát của nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn. Bài thơ khắc họa hình ảnh lời ru của mẹ gắn với tuổi thơ, cánh đồng, mái nhà và những tháng ngày nhọc nhằn nhưng bình yên.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng.

Các câu hỏi tập trung kiểm tra kỹ năng nhận biết thể thơ, phân tích hình ảnh, biện pháp tu từ và rút ra thông điệp từ văn bản. Đặc biệt, hai câu thơ:

"Trên mái nhà bão bao lần xô giật

câu hát ru giông tố hoá bình yên"

được nhiều học sinh nhận xét là giàu cảm xúc, gợi nhắc sự hy sinh âm thầm và tình yêu thương bền bỉ của người mẹ trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Một điểm được đánh giá cao là sự liên kết khá chặt chẽ giữa phần Đọc hiểu và phần Làm văn. Nếu ở phần đầu, thí sinh cảm nhận vẻ đẹp của lời ru và tình mẫu tử, thì sang phần nghị luận xã hội, đề tiếp tục đặt ra vấn đề: “Hiện nay, một số bạn trẻ chưa thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ”.

Từ vấn đề này, học sinh cần trình bày suy nghĩ cá nhân và đề xuất giải pháp phù hợp. Đây được xem là chủ đề quen thuộc nhưng vẫn có tính thời sự trong bối cảnh nhiều gia đình hiện nay gặp khoảng cách thế hệ, áp lực học tập và ảnh hưởng từ mạng xã hội.

Đề thi môn Văn của Hải Phòng năm nay có tính giáo dục rõ nét, hướng học sinh tới sự biết ơn, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần.

Thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Ảnh: Fanpage nhà trường

Bạn Đào Hương Giang - thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Trần Phú chia sẻ: “Mình thấy đề khá dễ thở vì nội dung gần gũi. Phần nghị luận xã hội cũng không quá khó vì mình có nhiều trải nghiệm thực tế để viết”.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hải Phòng năm nay được đánh giá phù hợp với định hướng chương trình mới, vừa kiểm tra kỹ năng đọc hiểu và nghị luận, vừa khuyến khích học sinh thể hiện cảm xúc, góc nhìn cá nhân trước những giá trị gia đình và cuộc sống.