TP.HCM: Hơn 151.000 sĩ tử 2K11 làm bài thi Văn với chủ đề Những sắc màu cảm xúc

HHTO - Đề thi Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay xoay quanh chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”, kết nối từ câu chuyện về một robot biết rung động đến những suy ngẫm về sự đồng cảm và tình yêu thương giữa con người. Nhiều câu hỏi mở, mang tính thời sự đã tạo cơ hội để thí sinh vận dụng trải nghiệm và chính kiến cá nhân vào bài làm.

Sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Đề thi Ngữ văn năm nay nhận được nhiều sự quan tâm khi lựa chọn chủ đề xuyên suốt là “Những sắc màu cảm xúc”, gợi mở cho thí sinh suy ngẫm về giá trị của cảm xúc, sự đồng cảm và ý nghĩa của việc sống yêu thương trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Minh Đức.

Ở phần Đọc hiểu và Nghị luận văn học, đề thi sử dụng ngữ liệu từ truyện ngắn Chú robot tưởng mình là người của tác giả Lê Anh Vinh. Câu chuyện xoay quanh robot Biết Điều, một cỗ máy được tạo ra để phục vụ con người nhưng dần hình thành khả năng cảm nhận, suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi về bản thân.

Thông qua hành trình nhận thức của nhân vật, đề thi hướng học sinh đến việc suy ngẫm về điều làm nên bản chất con người, vai trò của cảm xúc cũng như mối quan hệ giữa công nghệ và đời sống tinh thần.

Đáng chú ý, một trong những câu hỏi mở của đề yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm trước vấn đề: “Khi máy móc ngày càng giống con người, thì con người có đang dần sống như máy móc không?”. Đây được xem là điểm nhấn mang tính thời sự, tạo cơ hội để học sinh vận dụng hiểu biết và trải nghiệm cá nhân để trình bày suy nghĩ.

Phụ huynh tập trung khá đông trước địa điểm thi để chờ thí sinh. Ảnh: H2Team.

Ở phần nghị luận xã hội, ngữ liệu được trích từ bài viết Khơi nguồn cảm xúc... của nhà văn Tạ Duy Anh. Từ những suy ngẫm về nguy cơ con người trở nên khô cứng, cằn cỗi cảm xúc, đề thi đặt ra hai lựa chọn: Bàn luận về thực trạng thiếu cảm xúc ở một bộ phận người trẻ hiện nay hoặc triển khai bài viết với nhan đề “Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương”. Cả hai hướng đều xoay quanh đời sống cảm xúc của con người, khuyến khích học sinh nhìn nhận vai trò của sự thấu hiểu, đồng cảm và kết nối trong cuộc sống.