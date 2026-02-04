Đêm hội Weibo 2025: Cuộc chiến các fandom, hóng thảm đỏ Dương Mịch - Tống Tổ Nhi

HHTO - Chỉ còn 1 ngày nữa Đêm hội Weibo 2025 sẽ diễn ra. Phần trao quà tiếp tục là góc máy được quan tâm song song với thảm đỏ. Sự kiện năm nay "báo trước" cuộc chiến từ những fandom nào?

Kể từ sau khi lên hàng "đỉnh lưu" cùng Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác vẫn là bộ đôi có lượng fan couple mạnh nhất C-Biz và trụ vững trên bảng xếp hạng Siêu thoại cặp đôi của Weibo. Vài năm nay, cả hai gần như không nhắc đến đối phương, cũng không phải lần đầu Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến cùng có tên trong danh sách nghệ sĩ tham gia Đêm hội Weibo nhưng sự phấn khích của fan vẫn vẹn nguyên.

Những lần trước, ban tổ chức khéo sắp xếp cả hai ngồi cùng hàng cách xa nhau, hoặc dù được xếp gần thì cũng rơi vào "tình trạng hiển thị" có người này không có người kia. Cuộc chiến giữa fan cá nhân (fan only) và fan cặp đôi (fan couple) vẫn rôm rả trong mọi sự kiện 2 người tham gia.

Đêm hội Weibo 2025 có thể sẽ là cuộc chiến "đèn giao thông" tiếp theo (đỏ - xanh - vàng, màu đại diện của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác - Bác Quân Nhất Tiêu).

"Đợt var" khác có thể xảy ra đến từ các nhóm fan của Tống Dật - Bạch Kính Đình - Chương Nhược Nam. Tống Dật - Bạch Kính Đình từng bị blogger tung tin hẹn hò. Dù không lên tiếng nhưng tương tác của cả hai trong thời gian quảng bá Trường Phong Độ trở thành bằng chứng xác thực đối với nhiều fan.

Đầu năm 2025, Tống Dật bỏ theo dõi Bạch Kính Đình làm rộ lên nghi vấn chia tay. Bạch Kính Đình - Chương Nhược Nam là trở thành OTP mới sau cơn sốt Khó Dỗ Dành. Cũng từ đây, những cuộc chiến của fan only, fan couple Đình - Dật, Đình - Nam thỉnh thoảng lại bùng lửa. Cả ba đều tham gia Đêm hội Weibo 2025. Nếu 2 trong 3 người có tương tác hoặc chung khung hình, khả năng cao sẽ có một chủ đề "ồn" được ra đời.

Ngoài những trận chiến, Đêm hội Weibo cũng là nơi sinh ra những khung hình chung huyền thoại như cận cảnh tổ hợp nhan sắc của nam thần - mỹ nữ nức tiếng, hội "đỉnh lưu" cho ra tấm ảnh quyền lực... Tạo hình thảm đỏ dự kiến khuấy đảo bảng Hot Search có Dương Mịch, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Thư Kỳ...

Tống Tổ Nhi có lần thứ 3 đến Đêm hội Weibo. Vóc dáng gầy gò của cô ở sự kiện Valentino từng khiến nhiều người lo lắng. Dù thuộc hệ "đại mỹ nhân" lứa 9X, Tống Tổ Nhi vẫn sẽ dễ lộ khuyết điểm nếu chọn trang phục thảm đỏ không phù hợp thân hình. Tại Đêm hội Gào thét iQIYI 2025, cô từng khiến fan "muốn gãy" với khoảnh khắc xà vào lòng Dương Mịch ngay khi đàn chị ngồi cạnh mình. Khán giả cũng đang chờ đợi 2 mỹ nhân gặp mặt sẽ lại có tương tác "dưỡng thê" gì.

Cổ Lực Na Trát vừa có đợt "chiều mắt" dân mạng với đợt trở lại màn ảnh cùng Ngọc Minh Trà Cốt. Đang có phong độ tốt, netizen cũng "lót dép hóng" cô chuẩn bị "phá đảo" thảm đỏ đêm hội lớn nhất năm thế nào.

"Phái toàn chân" Lưu Vũ Ninh, Trương Lăng Hách, Vương An Vũ... đều từng có ít nhất 1 khoảnh khắc chấn động cõi mạng nhờ thần thái, khí chất sáng bừng ở các sự kiện lớn trước. Liệu Đêm hội Weibo 2025 sẽ tiếp chuỗi viral đó với khoảnh khắc nào?

Đảm nhận "gánh hài" ở khu vực khán đài đang được kỳ vọng vào "tổ hợp" "mãnh nam" Ngao Thụy Bằng cùng "cạ cứng" Lý Lan Địch, "thể chất hề hước" Vương Ngọc Văn, "cây hề mới nổi" Lư Dục Hiểu...

Đêm hội Weibo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 5/2. Dự kiến thảm đỏ mất khoảng 5 tiếng, song song với cam phát trực tiếp thảm đỏ chính là góc hậu trường trò chuyện của nghệ sĩ ở phòng chờ và cam bốc quà ngẫu nhiên.