Dispatch lên bài giải thích vụ nộp thuế của Kim Seon Ho, có một điểm fan quá ưng

HHTO - Về cơ bản, bài viết mới nhất của Dispatch cập nhật vụ thực hiện nghĩa vụ thuế của Kim Seon Ho là dẫn lại thông cáo báo chí của Fantagio. Nhưng đầu và cuối bài viết có điểm thêm thông tin khiến fan hạnh phúc.

Dispatch nổi tiếng "xăm soi" đời tư nghệ sĩ lại là trang tin điều tra chi tiết và giải oan cho Kim Seon Ho trong vụ bị bạn gái cũ tố anh ép cô phá thai. Vì thế, ngay khi tranh cãi lập "công ty ma" nhằm trốn thuế của nam diễn viên nổ ra, nhiều dân mạng đã "triệu hồi" Dispatch nhập cuộc giải vây cho "ngoại lệ của hung thần".

Sau những ngày "không đả động", chiều 4/2, Dispatch cập nhật bài viết liên quan đến ồn ào lần này của Kim Seon Ho. Trang tin này trích dẫn lại những điểm chính trong thông báo mới nhất của Fantagio; bao gồm việc nam diễn viên thừa nhận những sai sót trong việc thành lập, vận hành công ty cá nhân SH Do do thiếu hiểu biết, khẳng định từ 1 năm trước, Kim Seon Ho đã nhận thấy điểm bất thường, cho dừng hoạt động công ty, đã hoàn thành thủ tục nộp thuế bổ sung và đang tiến hành thủ tục giải thể.

Tiêu đề bài báo mới nhất của Dispatch sau thông cáo báo chí thanh minh của phía Fantagio và Kim Seon Ho. (Hình ảnh sử dụng dịch tự động)

Có 2 điểm mới trong bài viết của Dispatch. Đó là tiết lộ thời gian dự kiến lên sóng của Portraits of Delusion - series gốc của Disney+ do Kim Seon Ho - Suzy đóng chính, là trong nửa cuối năm nay. Trước đó, có thông tin tác phẩm này đã hoàn thành ghi hình và chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu kì.

Điểm mới còn lại là ý nghĩa tên công ty cá nhân (đang giải thể) của Kim Seon Ho. SH Do là từ ghép giữa tên anh "Seon Ho" và "Hada" hay Seonhohada - tên fandom của nam diễn viên. Tin tưởng Kim Seon Ho sau tuyên bố mới nhất, fan lại "mềm tim" khi biết ẩn ý sau cái tên SH Do.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ họ có buồn (thậm chí thất vọng) khi đọc tin tức về "công ty ma" nhưng quyết định vẫn sẽ ủng hộ Kim Seon Ho vì anh nhận thức sai phạm từ lâu và đã khắc phục trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng.