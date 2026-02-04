Kim Seon Ho thừa nhận sai sót khi lập công ty cá nhân, đã hoàn tất nghĩa vụ thuế bổ sung

HHTO - Thông qua tuyên bố của công ty quản lý Fantagio, Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi vì việc thành lập và vận hành công ty cá nhân trong giai đoạn thiếu hiểu biết. Nam diễn viên cho biết đã nộp bổ sung thuế ngay khi nhận thấy cách thức hoạt động của công ty có vấn đề, qua đó phản hồi các nghi vấn liên quan đến việc trốn thuế.

Tờ Sports Khan đã chỉ ra Kim Seon Ho từng thành lập công ty cá nhân - SH Do, từ đó đặt nghi vấn nam diễn viên có hành vi trốn thuế. Ngày 3/2, tờ báo này tiếp tục phân tích sâu hơn, chỉ ra Kim Seon Ho đã từng nhận các khoản thanh toán qua công ty này. Sáng 4/2, Fantagio công bố thông cáo báo chí dài, diễn giải chi tiết quá trình thành lập - hoạt động đến giải thể công ty cá nhân của Kim Seon Ho.

Toàn văn thông báo của Fantagio:

Xin chào, đây là Fantagio, công ty quản lý của Kim Seon Ho. Chúng tôi muốn chia sẻ thêm thông tin và lập trường của mình về công ty một thành viên của Kim Seon Ho.

Thành lập và hoạt động của công ty: Kim Seon Ho đã thành lập một công ty vào tháng 1 năm 2024 để phục vụ sự nghiệp diễn xuất và các hoạt động ở sân khấu kịch.

Từ khi thành lập công ty vào tháng 1 năm 2024 cho đến khi bắt đầu hợp đồng mới với Fantagio vào tháng 2 năm 2025, anh đã nhận được tiền thanh toán thông qua công ty này cho các hoạt động của mình.

Chấm dứt hoạt động của công ty: Kim Seon Ho nhận thấy rằng công ty một thành viên này có thể gây hiểu lầm, vì vậy anh đã chấm dứt hoạt động. Trong hơn 1 năm, anh không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thông qua công ty này.

Hợp đồng với Fantagio: Fantagio và Kim Seon Ho đã trực tiếp trả lương cho nam diễn viên kể từ khi ký hợp đồng độc quyền vào tháng 2 năm 2025. Chúng tôi muốn làm rõ rằng Fantagio không có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty nói trên liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng hoặc các hoạt động giữa Fantagio và Kim Seon Ho.

Thủ tục giải thể công ty: Để khắc phục những sai phạm trong việc quản lý công ty cá nhân vào thời điểm đó, anh đã trả lại tất cả các hồ sơ thẻ tín dụng, tiền lương gia đình và xe công ty trước đây.

Đối với các khoản tiền đã được thanh toán trước đó thông qua công ty, anh ấy đã hoàn tất việc thanh toán thêm thuế thu nhập cá nhân ngoài thuế doanh nghiệp đã nộp trước đó. Công ty hiện đang trong quá trình giải thể và các thủ tục sẽ sớm được hoàn tất.

Nam diễn viên Kim Seon Ho vô cùng hối hận về việc thành lập và duy trì công ty này trong hơn 1 năm mà không hiểu rõ hoạt động của nó. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Chúng tôi cũng xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn và lo ngại nào mà điều này có thể gây ra, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giám sát các hoạt động của các diễn viên của mình trong thời gian tới. Xin cảm ơn."

Từ thông báo này có thể thấy khẳng định Kim Seon Ho "tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan đến các hoạt động hoặc quan hệ hợp đồng hiện tại" mà Fantagio đưa ra từ thời điểm đầu tiên tranh cãi nổ ra là có căn cứ. Theo Fantagio, Kim Seon Ho đã hoàn tất việc thanh toán thêm thuế thu nhập cá nhân ngoài thuế doanh nghiệp đã nộp trước đó, thì tức là, nam diễn viên không trốn thuế.