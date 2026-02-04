Single's Inferno 5 tập 8-9-10: Min Gee đối đầu Mina Sue, bùng binh Go Eun hỗn loạn

HHTO - Trong Single's Inferno 5 tập 8-9-10, loạt "bùng binh tình cảm" diễn biến phức tạp, khó lường. Choi Mina Sue và Kim Min Gee đối đầu trực diện đầy "máu lửa". Bộ đôi "catfish" Jo I Geon và Lee Ha Eun "quậy đục nước" tại Đảo Địa Ngục?

Single’s Inferno 5 chính thức bước vào giai đoạn cao trào ở tuần phát sóng thứ 3. Trong chuỗi 3 tập 8-9-10, các "bùng binh tình cảm" xoay quanh Song Seung Il và Kim Go Eun trở thành chủ đề thu hút bàn luận.

Tâm điểm chú ý trong loạt tập này là cuộc chiến tâm lý giữa Kim Min Gee và Choi Mina Sue, hai nữ thí sinh cùng dành sự quan tâm đặc biệt cho Song Seung Il. Mâu thuẫn âm ỉ trước đó nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm khi cả hai đối đầu trực diện trong trò chơi thể lực đơn nữ đầu tiên của mùa giải. Tương tự trận chiến đơn nam, thử thách được dự đoán sẽ khiến mức dopamine của người chơi lẫn khán giả tăng vọt.

Trong nội dung "nhá hàng", Kim Min Gee tung lời cảnh báo: “Cô dám nhòm ngó người đàn ông của Nữ hoàng sao?” Trước thái độ cứng rắn này, Choi Mina Sue đáp trả: “Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu.”

Màn đối đầu căng thẳng không chỉ là cuộc so tài về thể lực, mà còn phơi bày sự cạnh tranh trực diện trong chuyện tình cảm. Khán giả tò mò liệu cú va chạm cảm xúc này có làm thay đổi vị thế của hai cô gái trong cuộc đua giành trái tim của Song Seung Il hay không.

Ở một diễn biến khác, bùng binh tình cảm xoay quanh mỹ nữ Kim Go Eun tiếp tục trở nên rối ren. Á hậu 2 Miss Korea 2022 liên tiếp nhận được những tín hiệu trực diện từ Shin Hyun Woo, Woo Sung Min và Jo I Geon. Cách tiếp cận chủ động, thẳng thắn của các sao nam buộc nàng hậu phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn hơn bao giờ hết.

Kim Jae Jin và Yoon Hyun Jae cũng bắt đầu bộc lộ thái độ rõ ràng hơn tới Lee Joo Young thông qua những tình tiết bất ngờ. Những hành động tưởng chừng nhỏ lại trở thành chất xúc tác, khiến cảm xúc của các thí sinh liên tục dao động.

Cặp đôi catfish Jo I Geon và Lee Ha Eun được tiết lộ rằng sẽ đóng vai trò chất xúc tác, làm bầu không khí Đảo Địa Ngục thêm phần căng thẳng.