Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5 tập 8-9-10: Min Gee đối đầu Mina Sue, bùng binh Go Eun hỗn loạn

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong Single's Inferno 5 tập 8-9-10, loạt "bùng binh tình cảm" diễn biến phức tạp, khó lường. Choi Mina Sue và Kim Min Gee đối đầu trực diện đầy "máu lửa". Bộ đôi "catfish" Jo I Geon và Lee Ha Eun "quậy đục nước" tại Đảo Địa Ngục?

Single’s Inferno 5 chính thức bước vào giai đoạn cao trào ở tuần phát sóng thứ 3. Trong chuỗi 3 tập 8-9-10, các "bùng binh tình cảm" xoay quanh Song Seung Il và Kim Go Eun trở thành chủ đề thu hút bàn luận.

singles-inferno-5-ep-8-9-10-7.jpg

Tâm điểm chú ý trong loạt tập này là cuộc chiến tâm lý giữa Kim Min GeeChoi Mina Sue, hai nữ thí sinh cùng dành sự quan tâm đặc biệt cho Song Seung Il. Mâu thuẫn âm ỉ trước đó nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm khi cả hai đối đầu trực diện trong trò chơi thể lực đơn nữ đầu tiên của mùa giải. Tương tự trận chiến đơn nam, thử thách được dự đoán sẽ khiến mức dopamine của người chơi lẫn khán giả tăng vọt.

singles-inferno-5-ep-8-9-10-9.jpg

Trong nội dung "nhá hàng", Kim Min Gee tung lời cảnh báo: “Cô dám nhòm ngó người đàn ông của Nữ hoàng sao?” Trước thái độ cứng rắn này, Choi Mina Sue đáp trả: “Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu.”

singles-inferno-5-ep-8-9-10-5.jpg
singles-inferno-5-ep-8-9-10-8.jpg

Màn đối đầu căng thẳng không chỉ là cuộc so tài về thể lực, mà còn phơi bày sự cạnh tranh trực diện trong chuyện tình cảm. Khán giả tò mò liệu cú va chạm cảm xúc này có làm thay đổi vị thế của hai cô gái trong cuộc đua giành trái tim của Song Seung Il hay không.

singles-inferno-5-ep-8-9-10-3.jpg
singles-inferno-5-ep-8-9-10-6.jpg
singles-inferno-5-ep-8-9-10-4.jpg

Ở một diễn biến khác, bùng binh tình cảm xoay quanh mỹ nữ Kim Go Eun tiếp tục trở nên rối ren. Á hậu 2 Miss Korea 2022 liên tiếp nhận được những tín hiệu trực diện từ Shin Hyun Woo, Woo Sung Min và Jo I Geon. Cách tiếp cận chủ động, thẳng thắn của các sao nam buộc nàng hậu phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn hơn bao giờ hết.

Kim Jae Jin và Yoon Hyun Jae cũng bắt đầu bộc lộ thái độ rõ ràng hơn tới Lee Joo Young thông qua những tình tiết bất ngờ. Những hành động tưởng chừng nhỏ lại trở thành chất xúc tác, khiến cảm xúc của các thí sinh liên tục dao động.

Cặp đôi catfish Jo I Geon và Lee Ha Eun được tiết lộ rằng sẽ đóng vai trò chất xúc tác, làm bầu không khí Đảo Địa Ngục thêm phần căng thẳng.

hht-fb-020226.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Min Gee #Mina Sue #Song Seung Il #Kim Go Eun #Địa Ngục Độc Thân #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục