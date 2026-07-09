Đón đọc Hoa Học Trò 1485: Thời đại của những người kết nối thế giới

HHTO - SK Hynix, một trong những tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc, chuyên sản xuất chip chạy bên trong những AI mạnh nhất thế giới thông báo bỏ yêu cầu bằng đại học trong tuyển dụng kỹ sư. Tuy nhiên, Chủ tịch của tập đoàn - ông Chey Tae-won đặt ra yêu cầu khác, gọi là 4 loại “cơ bắp” để trở nên thực chiến trong kỷ nguyên AI, đề cao “cơ bắp tư duy”, “cơ bắp thích ứng”, “cơ bắp thấu cảm” và “cơ bắp thân thể”. Vậy 4 “cơ bắp” này là gì và tại sao lại quan trọng đến vậy? Cùng khám phá trên số báo Hoa Học Trò 1485 nhé!

"Hoàng tử bé" Hà An Huy trên hành tinh K26

Khi NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 công bố những gương mặt đầu tiên, Hà An Huy chưa phải cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Dù mang danh hiệu Quán quân, nam ca sĩ sinh năm 2002 vẫn chưa thực sự có độ nhận diện rộng khắp đối với công chúng. Chỉ đến khi tập đầu tiên của chương trình lên sóng, sức hút của Hà An Huy mới thực sự bùng nổ theo cách mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới.

Teen Hà Nội thích nghi với việc xáo trộn chỗ ở

Các dự án mở rộng hạ tầng giao thông và giải phóng mặt bằng quy mô lớn tại Hà Nội thời gian qua không chỉ là câu chuyện của riêng người lớn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn học sinh. Thay đổi chỗ ở đồng nghĩa với việc xáo trộn trường lớp, đảo lộn thói quen sinh hoạt và thậm chí là ảnh hưởng lớn đến lộ trình thi chuyển cấp.

Album Thăng - "bài tốt nghiệp" của UPRIZE

Sự xuất hiện của album THĂNG và lộ trình phát triển của UPRIZE đang mang lại những tín hiệu đầy lạc quan cho các nhóm nhạc V-Pop. Thành công bước đầu của dự án cho thấy, khi một nhóm nhạc được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hài hòa với bản sắc nội địa và có sự kiên nhẫn để phát triển giá trị cốt lõi, họ hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích mới.

“Cuộc chiến" giữa kem chống nắng và che chắn vật lí

Gần đây, hội beauty đổ dồn sự chú ý vào video của “chiến thần” Võ Hà Linh trên TikTok nói về việc cô ưu tiên che chắn vật lí thay vì dùng kem chống nắng cho các hoạt động hằng ngày. Vậy các chuyên gia da liễu nói gì về điều này?

Chặng đường mới của Mason Nguyễn

“Về nhà” với fan meeting thứ 2 tổ chức tại Hà Nội, Mason Nguyễn bước lên sân khấu mà không có những người anh em bước ra từ Anh Trai “Say Hi” 2025. Giới thiệu cùng lúc 3 MV mang màu sắc khác nhau, một cuộc phỏng vấn, một vlog và trải lòng qua talkshow, Mason Nguyễn kể câu chuyện về hành trình trưởng thành qua những “gập ghềnh” và định hướng âm nhạc, hoạt động trên chặng đường mới với 1.500 Cổ Đông có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ.

