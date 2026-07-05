Thử Thách Kim Cương 2026: Hỏi đúng và chạm để trở thành người đưa tin toàn năng

HHTO - Đến với buổi học thứ ba của hành trình Thử Thách Kim Cương 2026, Top 25 thí sinh xuất sắc nhất đã được bộ đôi phóng viên Thảo Ngân - Đắc Hoàng của nhà Hoa truyền tay kinh nghiệm "xương máu'' tại hiện trường và kỹ năng thực chiến phỏng vấn chân dung nhân vật - một trong những mảnh đất “khó nhằn” nhưng cũng thú vị nhất của nghề báo.

Phỏng vấn nhân vật giống như chơi một ván cờ

Là cây viết cứng của mảng Giải trí, Học đường và Phỏng vấn nghệ sĩ, chinh chiến trên báo điện tử Hoa Học Trò và các ấn phẩm của nhà Hoa, diễn giả Thảo Ngân và diễn giả Đắc Hoàng đã mang đến Vòng Huấn luyện của cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2026 một định nghĩa mới: “Hãy xem phần phỏng vấn nhân vật giống như chơi một ván cờ!”

Buổi huấn luyện thứ ba của hành trình Thử Thách Kim Cương 2026.

Bộ đôi Thảo Ngân - Đắc Hoàng.

Trước khi bắt đầu một ván cờ, người chơi luôn phải tính toán kỹ lưỡng từng nước đi của mình lẫn đối phương. Tương tự, để xây dựng một nền móng vững chắc trước khi phỏng vấn, người viết phải chủ động thực hiện các bước: Từ bước xác định đúng đối tượng, đào sâu tìm kiếm đề tài có góc nhìn mới mẻ như ngày nhân vật ra mắt sản phẩm/ album mới, một cột mốc quan trọng, sở thích, cá tính của nhân vật,... đến bước liên hệ và chốt lịch hẹn phỏng vấn.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của “ván cờ” này chính là một bộ câu hỏi đắt giá. Diễn giả Đắc Hoàng bật mí bí kíp để sở hữu một bộ câu hỏi hay, chỉ cần người viết trả lời được 3 câu hỏi lớn: “Mình muốn hỏi gì?”, “Họ muốn trả lời gì?” và “Độc giả muốn biết gì?”. Khi ba vòng tròn lợi ích này giao nhau, bạn đã nắm chắc trong tay chiếc la bàn để “lèo lái” buổi phỏng vấn đi đúng hướng.

Diễn giả Thảo Ngân (trái) và diễn giả Đắc Hoàng (giữa).

Làm chủ cuộc đối thoại bằng tâm thế người lắng nghe

Bạn đã bao giờ thắc mắc làm thế nào để duy trì mạch trò chuyện cuốn hút suốt hai tiếng đồng hồ, hay cách “phá băng” hiệu quả để tạo ra một vùng an toàn giúp nhân vật thoải mái trải lòng?

Diễn giả Thảo Ngân.

Giải đáp bài toán khó này, diễn giả Thảo Ngân nhấn mạnh: “Đừng chỉ đi tìm câu trả lời. Hãy đi tìm câu chuyện! Một người phỏng vấn giỏi không giao tiếp máy móc, cứng nhắc như một hệ thống máy tính được nạp sẵn dữ liệu. Hãy xuất hiện với tâm thế của một người bạn: biết lắng nghe, đối thoại bình đẳng và tinh tế dừng lại đúng lúc ở ranh giới cảm xúc của nhân vật". Việc áp dụng nguyên tắc vàng 70/30 (70% thời gian để lắng nghe sâu và chỉ 30% để nói) sẽ giúp bạn luôn điều phối được flow của cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất.

Bên cạnh đó, các tân binh của nhà Hoa còn bỏ túi thêm ba “kim chỉ nam” để tự tin thực chiến khi phỏng vấn hiện trường: 1. Phá vỡ khoảng cách: Sử dụng ngôn ngữ gần gũi, thể hiện sự thiện chí và thấu cảm. 2. Chủ động chia sẻ: Tinh tế chuyển đổi góc tiếp cận, không bám cứng vào danh sách câu hỏi mà nương theo câu trả lời của nhân vật để phản biện hoặc khơi mở câu chuyện. 3. Đạo đức và sự tinh tế: Luôn nhận diện ranh giới cảm xúc, cam kết bảo mật thông tin khi cần thiết để bảo vệ nhân vật của mình.

"Đãi cát tìm vàng" trong sáng tạo nội dung

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, thử thách tiếp theo của một cây bút toàn năng là làm sao để “lọc tạp chất”, giữ lại những phần “vàng mười” tinh túy nhất trong câu trả lời của nhân vật.

Bạn có thể nâng tầm bài viết bằng ba tiêu chí cực kỳ đơn giản nhưng nghiêm ngặt: Bắt được từ khóa chính, viết đúng chính tả, ngữ pháp, kiểm tra lại thông tin và linh hoạt áp dụng các format đa dạng để bài viết thêm phần sáng tạo. Thế nhưng, dù là phỏng vấn trực tiếp 1-1, gián tiếp kể lại hành trình hay bài viết sáng tạo thì vẫn cần có “xương sống”:

Diễn giả Thảo Ngân.

Độc giả có thể không nhớ bạn đã hỏi những gì, nhưng họ sẽ nhớ mãi câu chuyện bạn kể và cảm giác mà cuộc phỏng vấn đó để lại. - Thảo Ngân (Phóng viên Báo điện tử Hoa Học Trò)

Diễn giả Đắc Hoàng trao đổi với Top 25 Thí sinh Thử Thách Kim Cương 2026.

Khép lại buổi học lý thuyết đầy ắp “bài học gối đầu giường”, Top 25 Thử Thách Kim Cương đã lập tức bước vào phần thực hành kịch tính.

Các thí sinh được thử tài đóng vai người phỏng vấn, trực tiếp khai thác câu chuyện từ ba nhân vật giả định: nghệ sĩ HIEUTHUHAI, nghệ sĩ Phùng Khánh Linh và Phạm Thị Bích Phương (Học sinh trường THPT Thanh Miện II, Hải Phòng, đạt 10 điểm Toán và Hóa học, 9,5 điểm Vật lý và 9 điểm Ngữ văn, Thủ khoa toàn quốc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026).

Sau 15 phút tìm hiểu về cá tính, sự nghiệp, câu chuyện xoay quanh nhân vật; teen đã tạo không khí gần gũi và đặt câu hỏi phỏng vấn đa dạng cho nhân vật của mình. Diễn giả Thảo Ngân và diễn giả Đắc Hoàng thay phiên góp ý, chỉnh sửa và dành lời khen cho thí sinh sau phần thực hành.