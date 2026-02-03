Đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ kèm mưa, Hà Nội có thể mưa rét vào hôm nào?

HHTO - Không khí lạnh ở miền Bắc bắt đầu suy yếu trong hôm nay nên nhiệt độ tại Hà Nội sẽ tăng dần, trời ấm lên và ẩm lên. Nhưng dự báo chỉ sau vài ngày nữa, không khí lạnh lại về, lần này có thể sẽ gây mưa. Vậy hôm nào Hà Nội có thể vừa mưa vừa rét?

Mặc dù ở Hà Nội trời vẫn nhiều mây và khá rét vào sáng nay, 3/2, nhưng không khí lạnh đang trên đà suy yếu. Đến chiều nay, khả năng cao là sẽ có nắng và nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên mức 22 - 23oC, là lạnh thôi chứ không phải rét nữa.

Cùng thời điểm ngày mai, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội tiếp tục tăng 2 - 3oC, lên đến khoảng 25oC. Cứ như vậy, dự báo mỗi ngày nhiệt độ sẽ tăng chút nữa.

Đến ngày 6/2 thì có thể xu hướng tăng nhiệt ở Hà Nội sẽ dừng lại. Bởi dự báo khoảng ngày 7/2, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ về miền Bắc.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 3/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở thời điểm này hằng năm, không khí lạnh thường có thể khá ẩm, hoặc nếu tốt lắm thì khô ráo chứ không có khô hanh nữa.

Đợt gió mùa Đông Bắc tới đây (cuối tuần này) có thể gây mưa rải rác ở miền Bắc. Dự báo Hà Nội cũng sẽ có mưa trong ngày 7 - 8/2. Theo phần lớn các mô hình hiện tại thì ngày 8/2 ở Hà Nội rét, có thể rét đậm, nhiệt độ trong ngày xấp xỉ 15oC. Nếu đúng như vậy thì Hà Nội sẽ vừa mưa vừa rét, và trong kiểu thời tiết đó thì ai cũng thấy rét hơn, buốt hơn.

Dự báo mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc sáng 8/2; những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Gần Tết, có thể ai cũng bận hơn, phải ra ngoài nhiều hơn. Vì vậy, cuối tuần này, ở Hà Nội người dân nên sắp xếp kế hoạch phù hợp để dự phòng trường hợp mưa rét, nếu ra ngoài nên mặc ấm, có đồ che mưa, giữ ấm đường hô hấp vì trời rét mà mưa/ ẩm thì dễ gây dị ứng, ho và viêm đường hô hấp, nếu bị mưa làm ướt người một lúc lâu là có thể bị hạ thân nhiệt nguy hiểm, nhất là ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ.