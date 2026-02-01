Vì sao iPhone 16 Pro Max bất ngờ tăng giá trở lại trước Tết và liệu có nên mua?

HHTO - Giá iPhone 16 Pro Max và Pro tại Việt Nam bất ngờ tăng trở lại trước dịp Tết Nguyên đán dù đây không phải dòng iPhone mới nhất. Nguyên nhân có thể là gì, có mang tính thời điểm (do gần Tết) hay không, và thực tế thì người dùng nên chọn iPhone 16 hay iPhone 17?

Gần Tết Nguyên đán, thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam thường sôi động và năm nay có một diễn biến đáng chú ý: Giá iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max bất ngờ tăng trở lại sau một thời gian giảm, khiến nhiều người thắc mắc vì đây không phải dòng iPhone mới nhất.

Ở các hệ thống bán lẻ, iPhone 16 Pro Max bản 256 GB hiện được bán phổ biến ở mức giá khoảng 31 - 32 triệu đồng, tùy hệ thống và thời điểm. Như vậy là tăng vài triệu đồng so với giữa năm 2025, theo Dân Trí.

Một số trang tin cho rằng nguyên nhân trực tiếp là Apple đã "khai tử" iPhone 16 Pro và Pro Max. Ở đây, người dùng lưu ý rằng việc 2 loại iPhone này bị "khai tử" chỉ có nghĩa là Apple đã dừng bán trực tiếp chúng trên Apple Store, chứ không phải máy lỗi thời hay bị ngừng hỗ trợ.

Giá iPhone 16 Pro Max bản 256GB tại một cửa hàng hôm nay.

Apple ngừng bán chính thức như vậy thì nguồn cung chính hãng tại Việt Nam cũng không còn được bổ sung. Cộng với các yếu tố như đại lý không bị sức ép doanh số, tỷ giá USD thay đổi, và đặc biệt là nhu cầu mua sắm tăng dịp cận Tết, nên giá của 2 loại điện thoại nói trên có xu hướng tăng trở lại.

Hiện tượng tương tự cũng từng được ghi nhận tại một số thị trường châu Á như Singapore, Malaysia...: Giá các mẫu iPhone đời trước có thể tăng nhẹ hoặc chững lại trong ngắn hạn khi nguồn cung tại đại lý giảm, tạo ra sự khan hiếm tương đối, chứ không phải do Apple tăng giá.

Một yếu tố quan trọng khác khiến iPhone 16 Pro/ Pro Max vẫn được chú ý là khoảng cách giá với iPhone 17 Pro/ Pro Max. Hiện nay, iPhone 17 Pro/ Pro Max tại Việt Nam có giá cao hơn khoảng 5 - 7 triệu đồng so với iPhone 16 cùng dòng, trong khi với nhiều người dùng thì trải nghiệm thực tế không chênh lệch rõ ràng.

Giá iPhone 17 Pro Max bản 256GB tại một cửa hàng hôm nay.

Vậy có nên mua iPhone 16 Pro Max hay Pro ở thời điểm này? Nếu người dùng cần, thích và có điều kiện thì iPhone 16 Pro/ Pro Max vẫn là lựa chọn hợp lý vì máy mạnh, bền. Tuy nhiên, nếu không cần gấp và không nhất thiết phải chọn 2 loại vừa nói đến, thì người dùng nên chờ sau Tết hoặc cân nhắc các dòng iPhone khác đang có giá ổn định hơn, hoặc iPhone đời mới hơn (nếu có điều kiện), như vậy giá trị sử dụng và giá trị tài chính của chiếc máy mình mua đều có thể cao hơn, người dùng cũng đỡ có cảm giác mình mua bị "đắt".